女子直播投餵大熊貓叫囂「不怕舉報」　景區報警並終身禁入參觀

《新快報》報道，近日，陝西漢中有女子在某景區直播私自投餵大熊貓盼盼，並叫囂「不怕舉報」，引發網民呼籲嚴查。事件發生後，景區稱已接到舉報並報案。由於女子違反景區相關規定，已被終身禁止進入參觀。



據報道，該女子在直播錄屏中呼喚一隻大熊貓並向其投餵食物，並口頭回覆網民稱「你可以提出意見，去告我吧」「我親手餵過大熊貓，你們可以網暴、舉報我。」

相關行為引發眾多網民關注，質疑女子故意蹭流量引導話題，呼籲相關部門嚴查。12月18日，事發地陝西漢中洋縣長青華陽景區表示已接獲舉報，並向當地警方報案。工作人員表示，事發時女子已被帶離，警方已介入調查。

12月18日下午，洋縣長青華陽景區旅遊服務有限公司通報稱，12月17日，遊客白某某在長青華陽景區熊貓館參觀時，趁飼養人員不注意，私自拿取飼養人員的胡蘿蔔並向大熊貓投餵。景區工作人員發現後立即進行警告勸阻、批評教育。隨後景區對大熊貓的身體狀況持續觀測，大熊貓的身體狀況正常。

該公司表示，鑒於白某某的行為違反了景區文明遊覽有關規定並可能對大熊貓的健康造成危害，為杜絕其不文明行為再次發生，其自不文明行為發生起終身不得再次進入長青華陽景區秦嶺四寶園參觀。同時，敬請各位遊客朋友在遊覽時嚴守規定、文明參觀，共同守護國寶大熊貓。