日本木雕師來華探大熊貓香香遺失速寫本　中日網民合力尋回極暖心

據日媒《Maidona News》報道，近日，日本熊貓木雕師阿久津優（Yu Akutsu）前往四川成都探望此前歸國的大熊貓貓香香，途中不慎丟失速寫本。他本以為沒有機會尋回，卻在社媒平台發聲後引發中日大熊貓粉絲網民們接力完成「速寫本尋回活動」，最終成功找到，並由大熊貓攝影師高氏貴博帶回日本送到他手中。阿久津優感激表示「這是現代文明才會發生的奇跡」「真的非常感謝大家」。



據阿久津優介紹，他一直是大熊貓粉絲，從雕塑專業畢業後成為熊貓木雕師。以前他曾為看大熊貓香香購買了上野動物園年卡。今年香香歸國後，他參加了日方組織的香香探親之旅，來到四川成都，卻不慎在寬窄巷子購買大熊貓和花的紀念品時，遺失了他的速寫本。

阿久津優描述發現自己丟失速寫本的心情「「血の気が引きました。心臓がギュッと握られる感じです」」（瞬間血液變冷了，感覺心被揪著）。隨後他在社媒平台發佈消息，並告訴了當地導遊，不過對速寫本的尋回不抱希望。

然而，阿久津優的消息不斷通過社群傳播引發關注，許多中國的大熊貓粉絲幫助他發佈相關找尋信息，更幫助他到現場尋找。最終，Akutsu的速寫本奇跡般成功找回。

奇跡尋回的速寫本。（當事人提供）

最終，失而復得的速寫本由同樣來自日本的大熊貓攝影師高氏貴博帶回阿久津優手中。他感激表示「能找回來，真的是一個奇跡」「真的非常感謝大家」。

他透露，在社媒平台有中國網民用日語向他留言「你千里迢迢到中國來看香香，不希望你有悲傷的回憶」，令他感受到跨越國界的溫暖和體貼，「沒有扔掉外國人速寫本並好好保管的店主，在當地（幫忙）尋找的眾多夥伴，擔心我的導遊和在網上為我發聲的各位網友，為我帶回速寫本的高氏先生，真的非常感謝大家」。