私家偵探以情感咨詢為名侵權調查　3人侵犯公民個人信息罪成獲刑

有「私家偵探」往往以情感咨詢、商務調查為名，行侵權調查之實。近日，上海市奉賢區人民法院對3名被告以侵犯公民個人信息罪，判囚2年至半年不等，並罰款。



《上海法治報》報道，董某2019年因從事「私家偵探」調查工作，被以侵犯公民個人信息罪判囚一年半，刑滿釋放後，2021年底他再重操舊業。

董某先注冊成立上海某信息咨詢有限公司，業務範圍涵蓋私人調查、商務調查、維權調查等，他起初用「XX法務」「XX人事」等身份的微信號發布廣告，以「真相調查、合法維權、婚姻調查」等招攬業務。若有人咨詢，雙方定好價格後，董某就把收集到的目標信息發給調查員，若人手緊張就自己出馬。

據介紹，調查員會蹲守，或跟蹤車輛，並拍攝照片、影片；一個目標的調查周期一般是3至7天，最長兩周，收取幾千元（人民幣，下同）至上萬元不等費用，平均一周1.2至1.5萬元。調查結束後，董某會將資料整理好反饋給客戶，再將「咨詢費」分給調查員。

訂單愈來愈多，董某分身乏術，於是在各處「招兵買馬」，其中馬某是董某的老鄉兼公司調查員之一。2022年初，董某讓馬某幫忙在別人的車輛上安裝GPS，聲稱車主欠錢，用GPS定位便於找人。

隨着安裝次數增多，馬某開始起疑，董某才明說是用於暗地調查，並稱「我們既沒偷也沒搶，即使被警察抓到，最多拘留幾天」。2022年初直至被捕，馬某一直聽從董某安排從事調查工作並收取酬勞，除了在車輛上安裝GPS，更要跟蹤及紀錄車輛行蹤、拍照、拍片。

曾有特殊工作經歷的趙某，身手矯健，董某見他身體素質優越，便拉攏他做「偵探」。趙某感覺是個智慧與體能的考驗，於是加入董某的公司，有時根據車主留宿酒店，董某指示趙某去賄賂保安意圖獲得開房記錄，有時也會根據目標人物信息，全程跟蹤記錄其日常行動軌跡。

今年6月，正在進行「偵探工作」的董某等3人陸續被捕接受調查，3人對其從事非法調查的犯罪事實供認不諱。

經查，2022年初至2023年6月底，董某為牟取非法利益，注冊成立某信息咨詢有限公司，在網上發布「私家偵探」「婚姻調查」等廣告招攬客戶，接受多人委托，自己或指使趙某、馬某等人，以在車輛上安裝移動GPS、跟蹤、蹲守、偷拍等手段獲取目標人員的行動軌跡、活動地點等，或通過他人查詢開房記錄等，並將上述信息非法提供給客戶。董某等人共非法獲利14.8萬元，其中，馬某非法獲利2萬餘元，趙某非法獲利6000元。

上海市奉賢區人民檢察院審查認為，董某單獨或夥同馬某、趙某非法獲取並提供公民個人信息，其行為已觸犯刑法，應以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪，其中董某、馬某屬情節特別嚴重，趙某屬情節嚴重。

董某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且董某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應當從重處罰；馬某、趙某在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，依法應當從輕或減輕處罰。

今年10月26日，奉賢區檢察院依法對3人提起公訴。近日，奉賢區人民法院經審理，以侵犯公民個人信息罪，3人被判囚2年至半年不等，各並處罰金。