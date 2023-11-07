寺院住持與女主播不倫性愛遭偷拍敲詐：涉案數百萬　主播夫婦被訴

四川雅安市名山區法院開庭審理一宗敲詐案，事件涉及一名寺院住持和一名女主播發生不倫關係，甚至有偷拍、事後勒索取財數百萬人民幣等情節。名山區檢察院以敲詐勒索罪對女主播蔡某及其丈夫提出公訴。



內媒《澎湃新聞》報道，女主播蔡女與丈夫錢男平時在網絡直播間銷售紅木傢俱。2020年底寺院張姓住持在直播間選購紅木傢俱時與蔡女相識並保持聯繫。2021年2月蔡女來到四川與張姓住持在成都一酒店內發生了關係。

日後，錢男發現妻子和張姓住持間的不軌行為，並瞭解到是僧人且是成都浦江一座較為有名的寺廟住持等身份，於是錢男令妻子蔡女再次約張姓住持到福建見面。

據名山區檢察院起訴書資訊，2021年4月，蔡女將張姓住持約至福建省仙遊縣一溫泉度假酒店，錢男透過提前安裝的偷拍設備，拍攝了妻子蔡女和張姓住持在酒店房間內再次發生關係的影片。隨後7月主播夫婦到了成都，向張姓住持表明丈夫身份、出示兩人在酒店房間的親密照片後，張姓住持提出支付100萬元（人民幣，下同）了結此事。最終蔡女收到張姓住持支付的200萬元（含價值100萬元紅木傢俱）。

雞翅木，又名國際紅木，是現時舊式傢俱採用得最多的木材。張姓住持竟一次在直播間選購紅木傢俱，意外「譜出」一場綜合出家人、不倫、偷拍、敲詐勒所的情節，令內地輿論稱奇。（圖片擷取自http://bit.ly/32AD27D）

時至2023年2月，錢男又單獨到四川聯繫張姓住持見面，起初未獲得回應，錢男後聯繫張姓住持的朋友王某東，以網絡曝光威脅。張姓住持無奈安排王某東和徒弟李某軍出面與錢男談判，最終又被迫向錢男分期付款330萬元，並讓錢男聯繫蔡女共同出具諒解書，以徹底了結此事。

名山區檢察院稱，張姓住持在支付錢款後因擔心以後繼續被敲詐，撥打了電話報警，雅安市公安局名山區分局民警接警後到達現場，將錢男、蔡女抓獲。檢方認為，錢男、蔡女敲詐勒索財物達320萬元，其中119.9萬元屬犯罪既遂，200.1萬元因未實際交付屬犯罪未遂。錢男、蔡女以威脅方法強索他人財物，數額特別巨大，應以敲詐勒索罪追究被告人二人的刑事責任。但在共同犯罪中，錢男起主要作用，是主犯；蔡女起次要作用，係從犯，應從輕、減輕處罰。