「寵物偵探」劉偉：10年尋寵逾3000隻過程如破案　與狗販鬥智鬥勇

近年來，內地寵物經濟熱帶動相關產業發展，「寵物偵探」也成為一門職業，專門負責尋找丟失的寵物。《澎湃新聞》報道，1988年出生的上海人劉偉就是一名寵物偵探，在10年的偵探生涯中，他成功幫助客戶找到了3000多隻丟失的寵物。



劉偉是內地較早從事寵物偵探行業的一批人，主要工作是幫寵物主人找到丟失的愛寵，以貓和狗為主。一般找到後，能得到上千元到幾萬元（人民幣，下同 ）不等的賞金。劉偉稱，尋找寵物的過程有偵破案件的感覺，有時需用到推理、埋伏等手段，燒腦又驚險。

劉偉正在尋找丟失的寵物。（澎湃新聞）

接單前，劉偉會仔細分辨尋寵信息的真偽。接單後，會詳細詢問走失寵物的信息，如名字、品種、年齡、顏色、性格、失蹤地點等，然後展開搜索。不同寵物偵探的尋寵方式不同，有的使用氣味追蹤、生命探測儀等。劉偉喜歡從監控入手，他覺得更有效。

攀高爬低鑽下水道，常被誤認成小偷

在攀高爬低、穿梭各種隱蔽地點尋找丟失寵物的過程中，劉偉常被誤認為小偷。譬如，貓喜歡躲藏在花叢、橋墩、下水道等很難找到的地方，現場勘查搜尋顯得尤為重要。

有一次，一位貓主人家住40樓，「窗也關着，門也是關着，貓就找不到了」，於是求助劉偉。劉偉到現場判斷，貓可能是沿着牆角跳到下一層。果然，他發現貓爬到39樓陽台的牆縫條上。他在誘捕籠中放上食物，用繩索吊下去，最終成功將貓救下。

劉偉正在挖坑救貓。（澎湃新聞）

晚上找貓，白天找狗，與狗販鬥智鬥勇

劉偉一般晚上找貓，白天找狗。如果寵物狗落入狗販手中，狗販在緊急情況下會動武，要盡量不和他們產生正面衝突，鬥智鬥勇。

有一次，劉偉接到一個外地單，失主從事房地產行業，請劉偉幫忙尋找自己丟失的法國鬥牛犬「小石頭」。劉偉幾經輾轉，發現「小石頭」落入狗販手中，但對方一直不露面。最終，經中間人介紹，對方發短訊告知，已將狗放在指定地點。

劉偉和失主到達現場後，在一條被剪掉四隻腳的狗旁邊發現了小石頭，「再晚點去就死了」。事後，失主給了8000元作為賞金。

劉偉自述，找到寵物會有成就感。（澎湃新聞）

劉偉回憶，2012年，他剛開始入行，消費者少，訂單不多，酬勞也不高，但他從未想過放棄。加上不斷有失主向他求助，便堅持了下來。他的團隊最多時有20人，目前有12人。入行多年，劉偉也享受尋寵的過程：「找到寵物，就會有成就感。」