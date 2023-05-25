OL下班回家驚見「房內有棺材」還有親屬在弔唁　房東：借來做靈堂

下班回家一打開門，竟然看到「一口棺材」，任誰都會又驚又怕。



這奇葩一幕發生在大陸上海，上班族王小姐租屋居住松江區，但房東卻未經同意將該房變成「靈堂」，還宣稱是按當地風俗老人去世後，必須在生前居所停靈數日方可「出門」。

王小姐一怒之下起訴房東，要求賠償。

回家驚見房內放着老人的棺槨 法院判決曝光（點圖了解更多）：

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據《光明網》報道，王小姐一如往常出門上班，突然接到房東李阿姨女兒電話，要求她去賓館住幾天，稱「你的房間我們要來設靈堂辦喪事」。

王小姐急忙回到家，卻發現房內已經停放著一具老人的棺槨，甚至還有親屬在弔唁，慌亂之下趕緊收拾隨身物品去賓館暫住。

可王小姐越想越害怕，遂將房東李阿姨訴至法院，認為房東嚴重違約，要求解除租賃合同，返還押金及提前支付的租金，並支付違約金、誤工費、賓館費用，外加精神損失費，共計4萬多元人民幣。

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但房東認為該房屋出租前就是老人生前住房，是按照當地風俗停靈，且僅佔用數天。此事已提前電話告知了王小姐，停靈結束後，自己也會將房屋恢復原狀，不影響居住，也願意補償王小姐賓館暫住等的必要費用，如王小姐非要搬走，違約責任也不應在於房東。

本案承辦法官認為，租客王小姐對於其承租的房屋具有合法佔有和使用權，租賃合同履行期間，任何人不得侵犯，即使是房東。李阿姨擅自進入租賃房屋，甚至停放逝者遺體的行為，顯然已構成根本違約，且將構成一定精神損害，故理應解除合同、並賠償王小姐相應損失。

雙方經調解後合議決定解除合同，除退還押金、多餘租金外，房東當場補償8000餘元人民幣，並向王小姐道歉。

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