深圳冬至最低氣溫降至5℃以下　周末低溫持續　高山將出現霜凍

深圳市氣象台12月21日16時00分將全市寒冷黃色預警訊號升級為橙色，預計22日全市最低氣溫將降至5℃以下，本週末或將迎來下半年最冷時段。據了解，寒冷橙色預警訊號可能持續2到3天。深圳氣象台提醒，戶外工作人員立即採取防寒措施，避寒場所開放。



深圳市氣象台12月21日16時00分將全市寒冷黃色預警訊號升級為橙色，預計22日全市最低氣溫將降至5℃以下。（深圳天氣）

據深圳氣象台消息，受到強冷空氣的影響，12月21日全市最低氣溫降至6到7℃，深圳市國家基本氣象站監測到最低氣溫7.4℃，較昨天早晨下降了2到3℃，沿海高地記錄到最大陣風8級。本週末或將迎來下半年最冷時段，最低氣溫降至5℃或以下。

12月22日深圳市中北部最低氣溫將降至4℃左右，南部最低氣溫5到6℃，白天最高氣溫11℃，沿海高地最大陣風7到8級，體感寒冷。12月23到25日最低氣溫維持在5到7℃，天氣持續寒冷，白天可見陽光，空氣乾燥。

26日起寒冷天氣逐漸緩和，氣溫逐日回升，但早晚仍較冷。深圳氣象台提醒，本次寒冷過程持續時間長，要等到26日寒冷天氣才能逐漸緩和，深圳（深汕）高山局地可能出現（冰）霜凍，希望民眾都能做好防寒工作。

深圳22日起的天氣預報。（深圳天氣）

深圳將入冬？

據深圳氣象台科普，按氣候學標準，當深圳五天滑動平均氣溫≤10℃時，從滿足條件的五天中首個日平均氣溫≤10℃那天起就算入冬（達到即算），從最近氣溫統計來看12月17日滑動平均氣溫達到10.8℃，可以說已經在入冬的邊緣了。