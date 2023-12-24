男子罹患腦瘤昏迷5年　病榻一聽周杰倫《雙節棍》手指竟打起節拍

遼寧大連一名罹患腦瘤的30歲男子，已昏迷不醒長達5年，日前聽到周杰倫歌曲《雙節棍》後，病榻上的他突然手指跟著音樂打起節拍，引發網民關注。



據內媒《大象新聞》報道，影片中男子躺在大連市第四人民醫院安寧病房的病床上，12月21日是他的生日，當地志願者在醫院為男子過生日，聽到男子的母親說他從小就愛聽周杰倫的歌曲後，當場播放了一首周杰倫的《雙節棍》，醫護人員和志願者發現，昏迷多年的臥病男子在聽到音樂後，竟奇蹟般地恢復了一定意識，並用手指跟著音樂旋律打起節拍。

針對此事，內媒《海報新聞》採訪大連市第四人民醫院安寧病房黃姓主任，黃醫生表示這位患者已經昏迷多年，當天正好是他的生日，每當有患者過生日，病房都會舉行小活動，表達對患者的關愛。過生日期間，醫生和志願者詢問了患者母親的一些家庭狀況，得知患者從小就喜歡聽周杰倫的歌曲後，一名志願者就播放了《雙節棍》這首歌，「我們也是第一次知道患者愛聽周杰倫的歌曲，播放之後患者確實是有反應了」。

黃醫生告訴記者，該男子過去是一名船員，5年前患惡性腦膠質瘤，做了幾次手術，但效果不好，於是幾個月前送到了大連市第四人民醫院安寧病房，「因為患者比較年輕，而且父親去世比較早，得病以後都是他的母親在照顧患者，而安寧病房的工作，不但要對患者的症狀進行控制，還要進行一定的人文關懷，因此我們也經常給他母親做一些工作」。

相關影片一出，引發許多網民發聲鼓勵，直呼「杰倫出新歌了！快醒醒一起聽」、「希望這位杰迷能喚醒內心的記憶，振作起來，早日蘇醒」、「周杰倫的歌確實給人溫暖治癒的力量，希望患者早日康復」、「給他放《稻香》吧！2015年我切腫瘤住院11天，就是聽的稻香」、「好感動啊！好音樂真的是治癒良藥」。