深圳街頭女子流浪多日牙齒掉光　多部門聯合救助送返原籍地

近日，深圳街頭有一名女子流浪多日，她衣著單薄、牙齒全部脫落，且精神狀況欠佳。龍崗區民政局已會同布吉街道救助該名女子，在各方幫助下，她已於12月20日晚返回原籍地。



網民發文稱，深圳市龍崗區布吉街道有一名年輕女子流浪兩個多月，並描述對方「衣著單薄、牙齒全部脫落、手腳起皮，有人經過就會大喊大叫」，身邊放有一個行李箱和一些雜物。

有網民表示，早在今年10月已經有人看到該女子在布吉街道流浪，此外，還有人在阪田街道看到過她的身影。

12月22日，布吉派出所工作人員表示，警方已接觸流浪女子，但對方稱自己不願意接受社會救助。據最新通報，該女子為外地人士，目前其身體健康狀況平穩。

龍崗區婦聯工作人員稱，該會已對流浪女子介入救助，「她前期比較拒絕我們提供的幫助，我們給她一些吃的喝的，也幫她安排住宿，但她都比較抵觸」。

據介紹，龍崗區民政局已會同布吉街道救助該名女子，向她提供食物、飲水以及棉被、棉大衣等御寒物資。在各方幫助下，該女子已於12月20日晚安全返回原籍地。

龍崗區民政部門負責人表示，民政部門將密切關注流浪人員及其他困難群體的生活情況；對需要救助的群眾，將按照應救盡救原則，及時為其提供暖心救助服務。