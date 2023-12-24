廣東工美大師冬至來港辦展　近40件精品力作共享嶺南傳統非遺之美

冬至大過年，粵港小團圓。12月22日，在中華民族傳統節日冬至到來之際，「珠光璀璨熠香江——廣東工藝美術精品展·非遺文化沙龍」暨「灣區服務進社區」啟動禮在香港集古齋畫廊盛大舉行。展覽共展出30余位粵港工藝美術大師近40件（套）精品力作，作品涵蓋端硯、廣繡、手拉壺、彩瓷、玉雕等極具嶺南特色的工美門類，誠邀香港同胞共同感受廣東工藝美術的文化魅力。



該活動由香港中國企業協會、廣東省粵港澳合作促進會支持，羊城晚報報業集團、廣東粵海控股集團有限公司、廣東省廣輕控股集團有限公司聯合主辦。作為「2023廣東工藝美術大師灣區公益行系列活動」的壓軸之場，活動旨在通過開展工藝美術精品展覽、非遺文化沙龍等促進粵港兩地文化融合，共建人文灣區。

嘉賓（左起呂峰、戴智、白濤、李慧瓊、杜傳貴、于曉）共同啟動展覽及系列活動。（羊城晚報）

活動相繼走進廣州、澳門、香港

活動現場，全國人大常委會委員、香港立法會內務委員會主席、香港民建聯原主席李慧瓊，香港中國企業協會總裁於曉，中央政府駐港聯絡辦經濟部副部長呂峰，廣東粵海控股集團有限公司董事長白濤，羊城晚報報業集團羊城晚報社社長杜傳貴，廣東省廣輕控股集團有限公司董事長戴智，香港立法會議員郭玲麗等嘉賓蒞臨出席。

開幕前，全國政協常委、西九龍文化區管理局董事局主席、特區政府政務司前司長唐英年也送上花籃，預祝此次活動圓滿成功。

粵港兩地文化同源、人緣相親、民俗相近，有著共同的嶺南文化基因。香港中國企業協會總裁於曉表示，粵港兩地各領域交流交往頻繁熱絡，兩地合作加速推進，展現了「一家人一家親」的緊密聯動。

白濤在致辭中說:「我們期待通過本次活動，以嶺南文化藝術為紐帶，搭建粵港兩地交流溝通的橋梁，傳承發展中華優秀傳統文化，更好促進兩地非遺文化的傳承保護和文化產業的合作發展。」

杜傳貴致辭（羊城晚報）

杜傳貴在致辭中介紹，「廣東工藝美術大師灣區公益行系列活動」從今年6月起已先後在中秋、重陽等傳統節日之際走進廣州、澳門等灣區主要城市，實現與海內外朋友共享非遺之樂、工藝之美的美好願景，得到中國駐外使館的轉發關註。

杜傳貴說：「作為嶺南文化大報，羊城晚報將步履不停，講好中國故事、大灣區故事，為弘揚中華優秀傳統文化、書寫人文灣區的新篇章作出更大貢獻。」

戴智對此次活動寄予厚望，他說：「希望能通過此次交流活動與香港同胞們分享中國傳統工藝美術文化發展的碩果，讓大家感受大灣區同根同源、一脈相承的文化魅力，以文化融合促進人心相通，共同講好灣區故事、中國故事，不斷增強文化自信。」

粵港兩地工美大師同台展藝

「嶺南文化是我們的一張金名片，展出的每件作品都代表了背後的很多功夫和故事。我呼籲香港的市民朋友趁著冬至及聖誕假期一定要來參觀這個展覽，親自了解如此精彩的嶺南文化。」李慧瓊在觀展後對記者說。

她還表示：「文化藝術交流讓灣區城市的文化建設交織、交融於一體，大家互相學習和溝通，這有利於進一步拓展嶺南文化發展空間，也讓年輕一代對嶺南文化、廣東文化、灣區文化都有所了解，從而更加熱愛我們的國家。」

展覽現場。（羊城晚報）

在古色古香的集古齋畫廊展廳，共有工藝美術珍品近40件（套）集中展出，極具嶺南本土特色，如端硯作品《五龍獻寶》《童趣》《靈猴獻壽硯》，手拉壺作品《虛扁壺》，廣繡作品《南國倩影》《滿花衣》等。

黃偉雄潮繡作品《九龍寶鼎》

張瑞端的手拉壺作品《穗之韻》以「發展·變化」為主題，以「廣州塔」為壺身造型，以「五羊」形象為壺嘴和壺鈕，壺把采用渾方形設計，更顯漢風之氣度。在現場，近10米長的廣繡作品《百鳥朝鳳》非常引人註目，這是廣繡傳承人周雪清等四人合作歷時兩年的精心之作，於一針一線間展現工藝美術大師的精湛技藝。此外，還有香港籍工美大師鄧相蘭的玉雕作品《一生相愛》也很特別，他運用圓雕的手法，在原石深淺不一的顏色上刻畫，描繪蝸牛纏綿、相愛相守的場景，借蝸牛緩慢寓意人生愛情路，須漫步人生，方能廝守一生。

為歲末年初的喜慶氛圍添彩

為助陣該活動，二十余位國家級、省級工藝美術大師以及工藝美術新秀專程來到現場，其中包括中國工藝美術大師梁金淩、謝華、翟惠玲、範安琪，中國工美行業藝術大師張瑞端等行業頂級代表。

廣彩的代表性傳承人翟惠玲說：「這是我第一次帶作品到香港參展。香港是祖國對外交流的重要窗口，這樣的交流機會我非常珍惜。廣彩與港彩同宗同源，除了參展，我還希望借此次香港行的機會與當地港彩行家進一步交流。」

翟惠玲廣彩作品《歲朝歡慶圖》

翟惠玲此次帶來的廣彩作品名為《歲朝歡慶圖》，創作於2017年。這件作品色彩絢麗、內容豐富，用傳統的人物及中式庭院意象表達了闔家團圓的美好寓意。翟惠玲表示，這樣的合家歡主題非常契合歲末年初的喜慶氛圍，因此特意攜帶這件作品前來參展。

活動期間，「灣區服務進社區」主題活動正式拉開序幕。中國銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行等企業代表出席見證。

據了解，「珠光璀璨熠香江——廣東工藝美術精品展」將持續展至12月28日。展覽期間，香港市民朋友可免費前往集古齋參觀。