01創科團｜傳統非遺進海南校園成常態化課程　港青體驗：非常新奇

從今年2月正式開關以來，各機構、學校以廣東大灣區為起點，先行北上交流，並逐漸深入各省市。

12月14日至18日，《香港01》海南航天創科青年團帶領本港3所學校的約60位師生一起，與文昌華僑中學和瓊海海桂中學的同學進行交流。並邀得海南省政協、菁英會副主席梁思韻，以及香港青年發展聯盟「區區有籃Teen計劃」顧問蔡雲龍先生作為榮譽顧問一同出席。



《香港01》海南航天創科青年團一行於12月15日率先來到文昌華僑中學。初入校園參觀時，華僑中學的30多位同學熱情地向香港同學介紹他們的生活學習情況，快速建立起友誼，並互送禮物、交換聯繫方式。

據介紹，文昌僑中于1956年由旅居東南亞各國的僑胞集資創辦，建校至今已有67年歷史，文化底蘊深厚。本次交流團師生在此體驗了華僑中學特色課程——非物質文化遺產椰雕和盅盤舞，通過體驗式學習感受海南特色文化及風土人情，暸解中華文化。

兩地學子共同完成椰雕作品、學習非遺舞蹈：

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為傳承海南傳統藝術文化，華僑中學將盅盤舞設為「校本課程」，即每位同學都需要學習。許多香港同學是首次體驗拿著碟筷或瓷杯跳舞，但在音樂節奏和華僑中學同學的帶領下，很快掌握要訣一起歡樂起舞。

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12月16日下午，《香港01》海南航天創科交流團到瓊海海桂中學進行交流。當日雖然陰雨綿綿，不過兩地學生仍在學校操場完成了一場精彩絕倫的籃球友誼賽。「10:24」，香港同學最終不敵瓊海中學遺憾落敗，然而幾位女同學與低年級同學的加入，以及兩方同學歡呼加油聲，將交流氣氛推向高潮。其後，瓊海中學舞蹈隊展示了傳統的「竹竿舞」，並邀請香港學生一起參與。

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交流活動結束，海桂中學校黨委書記劉小明在接受採訪時表示，雨中籃球賽讓她感受到了香港同學的青春活力和運動精神。看到《香港01》交流團來到海桂，她認為，內地的學校也應該多向香港學校一樣，讓孩子們走出去，才能交流互通。「不光是讓港澳台的孩子學習國情，了解國家歷史風土人情，內地的學子也應該積極將我們的文化帶出去，也了解港澳的文化。」希望未來能夠彼此深入了解，為祖國貢獻力量。

結束兩日的校園交流活動，來自香港將軍澳香島中學中四的李志剛同學說，能認識當地學生，並分享各自城市的生活學習感受，很有意義。雖然曾學過竹竿舞，但能與當地學生一起「很好玩！」而文昌華僑中學的盅盤舞則是首次了解，拿著杯子、碟子、筷子跳舞，讓他感覺非常有趣、非常新奇。