非遺｜麵塑傳承人數年鑽研　作品形神兼備栩栩如生　歷史早至漢代

靈巧的手指在各色麵團間翻飛，一把小竹刀隨着匠人的手指輾轉騰挪，頃刻之間，五顏六色的麵團就變成了栩栩如生的藝術形象——這邊紅臉長鬚的關羽橫刀立馬，那邊手持淨瓶的觀世音菩薩衣袂飄飄。這門神奇的手藝叫作「麵塑」，也俗稱「捏麵人」。



「捏麵人」民間傳統技藝可謂源遠流長，漢代就已有文字記載。南宋《東京夢華錄》中曾記載：「以油麵糖蜜造如笑靨兒。」謂之為「果食」，可見舊時的麵塑作品都是能吃的。如今的麵塑歷經千年的發展，已被列入國家非物質文化遺產名錄，踏入了藝術殿堂。而一個個栩栩如生的麵塑作品背後，是非遺傳承人們持之以恆的努力與熱愛，這一點，麵塑匠人李宏天深有體會。

手由心發 與麵團互相成就

點開李宏天的微信頭像，照片裏是一個看起來有些老成的男子：在一面寫着大大「佛」字的暗紅色牆前，李宏天穿着麵塑工藝工裝，站在一尊半人高的關羽泥塑像後，雙手叉在胸前，表情嚴肅。他的視頻號簡介里寫着「傳承非物質文化遺產」。

但讓人意想不到的是，這個表情莊重的非物質文化遺產傳承人，出生於1999年，今年只有24歲。一個年輕人為何會痴迷於傳統麵塑工藝？這一切還要從李宏天的成長經歷說起。

李宏天出生於廣州從化的一個普通家庭里，他從小便有兩個愛好：吃，以及聽長輩講歷史故事、古典文學故事。「我很喜歡吃。平時待在廚房的時間最多，有時還會幫忙弄一下吃的，那時我就想，當廚師多好，不缺吃的。」與此同時，長輩津津樂道的經典故事也深深地吸引着他，從《西遊記》裏的孫悟空到《三國演義》裏的劉關張，這些故事在他心中播下了傳統文化的種子。幼時的李宏天還不知道，這兩項看似毫不相關的愛好將在未來產生交集。

15歲時，帶着對烹飪的熱愛，李宏天踏進了烹飪學校的大門。他以為自己的未來會是在鍋碗瓢盆間度過，然而命運卻為他準備了一場意外的邂逅：一次偶然的機會，他目睹了一位麵塑師傅如何將普通的麵團變幻成一個小人兒。那一刻，李宏天被深深觸動，一個小小的面人，竟然蘊含了如此深厚的文化和技藝。

從那天起，李宏天的生活軌跡發生了轉變。他省下伙食費購買麵塑材料，一有空就捏捏自己喜歡的形狀。他的雙手不再只是為了製作食物，同時也開始捏塑人物和文化。18歲，李宏天跟隨中國麵塑藝術大師——「面人」簫占行學習，正式接觸了麵塑這門技藝。經過系統的訓練學習，如今一團彩色的麵團，在他的十指間幾經揉、搓、擠、掀，頃刻之間便可化作一個栩栩如生的神仙或古代故事人物。

麵塑非遺傳承人李宏天。（羊城晚報）

經過七年的學習和創作，李宏天的麵塑作品開始在各種比賽中獲得金獎、銀獎。24歲那年，他正式成為麵塑和泥彩塑非遺傳承人。

「藝術品，不僅講『元』更講『緣』」

李宏天的麵塑作品大多是神仙人物和古代故事人物，創作空間較大。因此在創作前，他會仔細了解即將塑造的人物的故事，想像這個人物穿着什麼衣服，面部有什麼表情。「做人物麵塑最重要的就是神韻，要想做出神韻就離不開對人物性格的揣摩。像捏關公我就會仔細翻閱資料，給人物捏國字臉、丹鳳眼，讓他天庭飽滿，從而捏出不怒自威的神采。」

為了讓人物的姿態更逼真傳神，李宏天會親自模擬每一個人物的姿態，因為在他看來，人體比例和肌肉線條都有講究，「否則作品看起來不協調，不夠生動」。他還經常去咖啡店、茶館裏坐一下午，仔細觀察往來的行人，在心裏鐫刻他們的神態和表情。「把每一個人物的形態、氣質、神韻等準確、精心地表現出來，才能捏成他們的神韻。最好的方法，就是去觀察，創作來源於生活。」

最讓李宏天滿意的作品，是他在2020年創作的《四大天王》——這是佛教中的四位護法神。由於工藝複雜，《四大天王》的創作周期長達三個月，李宏天甚至在工作室里連續工作了26小時。「當時因為創作比較有激情，自己完全忘記了時間，天黑了又亮，自己始終沒感覺到困意，一直處於興奮的狀態。」

談及作品的售賣，李宏天顯得格外慎重。他說不會輕易地將自己作品賣給不懂欣賞的人，「藝術品不僅講『元』，更講『緣』。『元』指的是這個藝術品的價格，『緣』指的是我和顧客之間的緣分」。

在他看來，每一次交易都不僅是金錢的交換，還有作者與收藏者之間的情感聯繫。「我們傳統的麵塑藝術品不該像現在一些東西一樣，買回家隨便看一看就不要了。」他希望他的麵塑能找到真正懂得欣賞它們的人，這樣他的作品才能真正地被傳承下去。

老題材新做法 老手藝新題材

或許囿於材質與上色技法的限制，或許是傳統審美所致，傳統麵塑總是傾向於將顏色做得淺淡。意識到這一點，李宏天便在工作室里開始了一場大膽的創新。「關於顏色搭配，我想要給人家一眼看上去就震撼的感覺，所以我們做的（麵塑）在顏色方面比傳統的（麵塑）更加鮮艷。」

李宏天的作品。（羊城晚報）

不僅僅是色調的純度與亮度，李宏天革新的是一整套色彩搭配體系，一種帶有鮮明創作者烙印的審美取向。每一種顏色都經過李宏天的反覆調配和試驗，以確保麵塑作品整體色調協調統一且充滿視覺衝擊力。

如果將李宏天的傳承與創新之路總結成一句話，那就是「老題材新做法，老手藝新題材」。他將傳統技藝與時代元素相結合，創作出諸多別具一格的麵塑作品。今年10月16日，是中國第一顆原子彈成功爆炸的59周年紀念日，李宏天在社交媒體平台上發佈了「中國之父」系列麵塑製作視頻，用手中技藝重現錢學森、錢三強等功勳人物的形象，結合慷慨激昂的背景音樂和生平介紹，將時代精神與傳統手藝緊密結合，為麵塑藝術賦予了更加宏大而深刻的嶄新內涵。

為了將麵塑傳統技法更好地傳承發揚下去，李宏天自五年前便開始面向社會傳授非遺技藝，將自己的「獨門秘籍」與從業十餘年的心得體會一一分享給200多名學生和徒弟。「我總結出了一套自己的教學方法，能讓學生以更快的速度上手，（學生）從零基礎到能獨立完成（作品），只需要兩三個月。」

不過，雖然麵塑藝術技法易學，但想要達到形神兼備的程度卻需要幾年如一日的鑽研，即使是李宏天本人，也坦承自己「還在進步的過程中」。學員們前來學習的原因各不相同，或出於興趣，或為了謀生，但李宏天並不在意，稱只要能讓更多人接觸這項非遺文化，他便已覺得足夠。

「非遺進校園」、公益展覽、各項比賽，李宏天還在通過各種方式，傳承、推廣麵塑藝術，讓這項非遺煥發新生。他說：「人的一輩子堅持一件事情或許很難，但一定很酷！」