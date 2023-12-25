上海迪士尼瘋狂動物城「熱力追蹤」停運　網傳女童中途跳車釀禍

撰文：林芷瑩
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剛於12月20日正式開幕的上海迪士尼樂園「瘋狂動物城」主題園區，其中一個名為「熱力追蹤」的遊戲項目懷疑發生事故，需要停運。網傳消息稱，一名女童乘坐遊覽車時，中途跳車欲撿回隨身物品，不慎被另一輛遊覽車撞倒。

網傳影片顯示，事發時該名女童大喊「髮箍...嗚...我的髮箍」，不久後她的身影出現在拍片者乘坐的遊覽車旁邊，有人問道「這個小朋友為什麼下車了」、「你怎麼可以跑下去的」；再過幾秒後，突然傳出多人驚呼，項目隨即暫停並亮燈。

12月24日，有目擊者在社交平台上發文稱，該名女童在「熱力追蹤」乘坐遊覽車期間髮箍掉了，中途跳車欲撿回，「結果跟不上媽媽她們那輛車，那個小孩一路狂跑，後來站那不動，被後面一輛左轉的車壓了一路，等亮的時間，媽媽還在車上，因為欄杆壓住了她，媽媽下不去車，一直在那喊女兒名字」。

另有目擊者稱，曾見到該名女童跟着遊覽車跑，不久後所有遊覽車暫停移動，並聽到有小孩的哭聲，「小孩跳下車之後項目還在運行，跟着我們車跑了一小會，她家長還有我們車上的人都很着急喊她快點上車，車子過了一小會才停下，具體多久記不清了。項目停了之後，家長被壓桿壓着不能下車，當時她跟我們車上的人道歉了」。

24日，上海迪士尼度假區工作人員證實，確有一名兒童被撞倒，目前相應團隊工作人員正在處理此事。同日，上海迪士尼宣布「熱力追蹤」暫時停運，但未有交代女童的情況。

12月25日，上海迪士尼在官方微博宣布，「熱力追蹤」將於今日上午起恢復運營，「請所有遊客在體驗景點時遵守度假區的運營規定」。上海迪士尼稱，在運營初期，預計「熱力追蹤」可能會不時出現中途暫停或短暫停運等情況。若發生停運，請遊客遵從現場演職人員的指揮。

事實上，「瘋狂動物城」主題園區正式開幕後，「熱力追蹤」項目曾因故障而停運。12月23日，多名網民發文稱，因「熱力追蹤」設備故障，導致排隊的遊客被困在排隊區等待逾3個小時，有遊客直到凌晨2時才離開。

工作人員在項目故障後，優先補償排隊區隊伍頭尾的遊客三張快速通行證，以讓他們先去體驗其他項目，對排在排隊區中部的遊客後續才給予補償。

上海迪士尼園區的官方熱線工作人員回覆稱，由於「熱力追蹤」項目的乘騎系統比較複雜，可能現場臨時需要運營維護，是為了遊客的安全考慮。工作人員又稱，瘋狂動物城主題園區剛開幕，難免設備會有故障，園區正在盡量維修。每當遇到設備故障，一般都是向遊客補償幾張快速通行證。

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