上海迪士尼Zootopia主題園區開幕　近一周門票預定量環比三倍增長

今日（12月20日），上海迪士尼第八大園區「瘋狂動物城」（Zootopia，港譯「優獸大都會」）正式開幕迎客。《新黃河》報道，新園區開幕疊加元旦假期，帶動迪士尼客流量顯著增長，近一周門票預定量環比三倍增長。



據悉，新園區開幕疊加元旦假期，社交平台不少年輕人以及親子家庭相約打卡Zootopia新城。官方透露，今年以來，上海迪士尼已經迎來1300萬遊客，創歷史新高。在新園區熱度的帶動下，近期上海迪士尼門票預訂量已顯著上漲。

據攜程數據，2024年元旦主題公園門票預訂量同比增長4.5倍，其中上海迪士尼度假區熱度排名第一。同程旅行數據顯示，近一周以來，上海迪士尼度假區的門票預訂量環比上周呈三倍增長。其中Zootopia園區的拉動效應明顯，截至12月18日，平台12月21-23日的上海迪士尼度假區各類套餐均已售罄。

上海迪士尼Zootopia主題園區開幕，帶動客流量顯著增長。（網絡圖片）

在12月19日的開城儀式中，華特迪士尼公司首席執行官羅伯特·艾格和上海申迪集團董事長楊勁松 (Bob Iger)在開幕儀式致辭在開幕儀式致辭。艾格表示，Zootopia持續收穫各地粉絲喜愛，Zootopia園區是一個將以開創性的全新方式打造的新園區。官方同時透露，新園開放後，上海迪士尼將聚焦第三座主題酒店的建設，不斷提升產品內容吸引力。

據介紹，「瘋狂動物城」是上海迪士尼度假區自2016年開幕以來的第二個主要擴建項目，同時也是上海迪士尼樂園的第八大主題園區。 「瘋狂動物城:熱力追蹤」是中國內地首個無軌乘騎遊樂設施。遊客可搭乘瘋狂動物城警局的全地形警車穿梭在冰川鎮、撒哈拉廣場、雨林區等不同地貌，感受滑過冰面、脫軌沖向街道，在急轉、旋轉、滑動等一系列驚險刺激的體驗中，完成任務，從壞綿羊手中解救夏奇羊。