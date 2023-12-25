殺妻嫌疑人李小龍潛逃至四川綿陽　千人搜山圍捕　警方懸賞5萬元

12月24日，有網傳消息稱，先前被四川德陽警方懸賞通緝的殺妻嫌犯李小龍疑似出現在綿陽市高新區永興鎮。當地警方已發現關於嫌疑人李小龍的線索，正千人搜山對其進行圍捕。



12月11日，四川德陽市公安局羅江區分局曾發布懸賞通告稱，今年12月7日，德陽市羅江區金山鎮發生一起刑事案件。經調查，42歲的李小龍有重大犯案嫌疑，目前該人員在逃。希望廣大群眾積極向公安機關提供線索，對提供有效線索或直接協助抓獲犯罪嫌疑人的，公安機關將給予3萬至5萬元人民幣獎勵。有和李小龍同住一小區居民稱，該案被害人系李小龍前妻。

四川警方12月11日發布的懸賞通告。

據《上游新聞》報道，12月24日，嫌犯李小龍現身當地一家超市，在買東西時被認出。當地志工稱，「報警之後警方立即做出反應，透過視訊監控發現其上山，於是立即組織封山。今天一早，綿陽警方跟德陽警方差不多幾百人，加上志願者上千人在這邊搜山。」

該志工表示，嫌犯所在山林比較複雜，「差不多有五、六百畝，今天早上警方正展開地毯式搜索，週邊幾個村志工負責在外圍警戒。目前還沒搜到，但是不可能逃出去了。」

警方及志工等千人正在搜山對李小龍進行圍捕。（上游新聞）

超市老闆李先生介紹，事發時他不在場，一名店員發現了李小龍，「昨天下午4點多他來超市買了兩包煙和一些吃的。店員報警後警方來調了監控。」

12月24日晚，永興派出所工作人員表示，具體搜捕情況需等官方通報，目前關於嫌疑人李小龍的懸賞仍有效。永興鎮政府工作人員亦表示，警方確在發現嫌疑人李小龍的相關線索，正在進行搜捕，如果市民有線索可向警方提供。