四川護理之家錯餵別人母乳　新生兒爸媽憂傳染病

近年有越來越多孕婦生產後選擇在月子中心或產後護理之家坐月子，除了親餵的方式外，有些母乳量較少或沒有的媽媽可能會交給嬰兒室餵配方奶。近期四川一家母嬰護理中心卻傳出，有護理員本該給游先生夫婦的寶寶餵奶粉，卻錯餵成其他媽媽的母乳，由於有些疾病是經由母乳傳染，使游先生夫婦相當擔心。



綜合內媒《成都商報》、《紅星新聞》等報道，一名游先生的妻子生產後，於本月3日入住四川樂山城區「玥紫宮元奢旅式母嬰護理中心」，並付了人民幣3.3萬元的費用。而該月子中心的哺乳方式是集中哺乳，護理員會統一將嬰兒抱到共同樓層餵奶後，再抱回游先生和妻子所居樓層。

游先生表示，由於妻子母乳不足，護理員當晚將寶寶抱去餵配方奶，但當護理員將嬰兒抱回來後卻說「餵了母乳」，讓他和妻子驚訝不已。

四川樂山玥紫宮元奢旅式母嬰護理中心。（成都商報）

游先生說，「當時我們很詫異，說我們沒有餵母乳，都是餵奶粉，怎麼會突然餵母乳？」後來他跟著護理員到哺乳室確認，打開冰箱發現確實拿錯了，奶粉還沒泡，而是誤拿到別的產婦的母乳餵給了自己的孩子。

游先生表示，有些傳染疾病是能透過母乳傳播，他和妻子因此都很焦慮，妻子情緒也不好，這幾天一直在哭，就想知道兒子「喝了誰的母乳？」希望月子中心能協助提供一份那位產婦的健康報告，確認該產婦的身體是否健康、有沒有傳染疾病。

報道稱，月子中心一開始稱要保護客戶隱私，且該產婦不同意出示個人健康資料，游先生表示，「我們不知道那母乳是誰的，也沒權利直接去找人家，只有月子中心去協調，對我來講，目的就是一個，為了孩子健康。」

後經多次交涉，月子中心終於出示了一份健康報告，但是上面沒看到產婦姓名，也不知道是哪個醫療機構出具的報告，在他看來就相當於是一份「三無」報告，無法打消他們的顧慮。

據台灣衛生福利部食品藥物管理署資料，只要按時餵奶，不論是喝母乳還是配方奶粉，6個月以下的嬰兒一般都不會有缺乏水分的問題。（資料圖片/GettyImages）

時至8日，據悉雙方對此還在進一步溝通協商中。業內人士則表示，月子中心作為新興行業，需要更加規範的管理才能促進可持續發展。

此次「餵錯奶」事件發生後，引發了網民廣泛關注和討論。有網民爆料稱，2018年7月，該中心還曾因為一起「嗆奶」糾紛在網上鬧得沸沸揚揚，甚至與客戶對簿公堂。據王某的老公介紹，2018年7月5日，他們帶著剛出生不久的寶寶住進該月子中心，發現護理員餵奶3次都嗆奶。後來，孩子被診斷為新生兒肺炎，送進了醫院重症監護室。月子中心不承認有錯，說沒餵過奶，他們遂將此遭遇發到網上進行曝光。

2021年，該公司以侵害名譽權為由將王某告到法院，一審被駁回後，該公司提起上訴，最後又撤回了上訴。而王某也以侵害健康權為由起訴該公司，因證據不足被駁回。

此外，《紅星新聞》求證後獲悉，2018年9月15日凌晨，該月子中心還曾發生過一起火災，多名嬰兒被救出，其中一名嬰兒家長質疑自家嬰兒未被及時救出憤而投訴。最終，雙方在市場監管部門進行調解後達成了和解。