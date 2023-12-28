深圳圖書館北館開館！800萬藏書量　擁全國最大地下智能立體書庫

據「深圳發布」消息，在試運行3個月之後，深圳圖書館北館（簡稱「北館」）今日（28日）上午正式開館。「全球全民閱讀典範城市」又添一張新名片。



12月28日上午，深圳圖書館北館開館儀式舉行。儀式包括「聆·新曲」「煥·新顏」「寄·新語」「聚·新篇」「閱·新館」等環節。

據介紹，深圳圖書館北館建築面積約7.2萬平方米，地上6層，地下3層，設計藏書量800萬冊，提供座位2500個，是集文獻收藏、全民閱讀、社會教育、思想交流、文化傳承與創意創造於一體的大型綜合性、智慧型圖書館。

設計方面，北館建築採用菱形石材拼成網狀覆蓋，厚重沉穩基底下煥發靈動氣息，開闊通透的中庭以層層退台的方式自下而上延展，環繞中庭搭配通高書墻，提供交流空間。

深圳圖書館北館內景。（深圳發布）

功能分區方面，北館設置了悅讀大廳、上書房、多功能學習室、特藏展廳、人文科技展廳、綜合展廳、報告廳、圖書館專家研究室、讀者討論室等交互式學習空間等，市民可以參加各類主題講座、培訓、研討等特色活動，享受展覽、展陳等沉浸式體驗閱讀服務。

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同時，北館創設了深圳文學館、深圳學人書房、影音資料館、觀影廳、HIFI室、嬰幼兒館（3歲以下）、兒童館（3-8歲）、少年館（6-12歲）、青少年館（12-18歲）等多元特色館中館，為市民打造分眾、分齡閱讀空間。

深圳圖書館北館擁有全國最大的地下智能立體書庫。（深圳發布）

此外，北館還擁有地下3層、近3000平方米、容量400萬冊的智能立體書庫。該書庫是目前全國最大的地下智能立體書庫，也是首創埋藏在地下的超深立體書庫，配置了大型快速分揀系統、垂直軌道調閱系統和電子播種墻系統。立體書庫層高21.55米，貨架層高18米，總箱位量7萬餘個，出入庫效率為1651箱/小時，供讀者精準調閱文獻。

如何預約？

北館正式開館後，每天開放大眾服務區6000個預約名額，少兒區2000個預約名額，讀者可提前一天通過深圳圖書館微信公眾號提交入館預約，到館後出示預約憑證進入場館。

開放時間：周二至周日 9:00-21:00，逢周一內務整理

地址：龍華區騰龍路與中梅路交叉口東南

交通路線：巴士可搭乘B917，M420路，M379路，M381路等，地鐵可搭乘4號線或6號線至紅山站A1口出站步行約300米