深圳兩大獨特圖書館「上天下海」　文青打卡好去處

深圳提倡閱讀，市內各式圖書館超過1,000家，密度之高位居全國前列。在眾多圖書館中，有兩座分別來自「天上」和「水上」的圖書館特別受歡迎，即使在疫情下，預約入內的額度經常爆滿。

來自「天上」的是有「燈塔圖書館」之稱的深圳市鹽田區圖書館，而「水上」的則是別號為「水上圖書館」的寶安圖書館。兩座圖書館不單一天一地，的地理上亦處於一東一西，它們究竟還有甚麼有趣的地方？



灣區打卡｜鹽田圖書館 純白色燈塔外形極搶眼

深圳市鹽田圖書館純白色燈塔造型，令它在海濱公園棧道上更像一座海邊的燈塔，十分搶眼。（視覺中國/當代中國授權）

位處深圳東部的，是鹽田圖書館，位於鹽田區海濱公園棧道，深圳地鐵8號線海山站。因為圖書館的外型建築猶如一座在大海上的燈塔，晚上亮起燈時非常光亮，因此有「燈塔圖書館」的美譽。

的確，燈塔圖書館門前的外牆，已經告訴你「閱讀」與「燈塔」的意義，那就是「書籍是屹立在時間的汪洋大海中的燈塔」，看書就如汪洋中的燈塔一樣，能夠為人生導航。

灣區打卡｜能遙望大海 頂層玻璃房可供觀星

從圖書館的燈塔層往下看，圖書館有如屹立在海洋上一樣；坐在沙發上看書，抬頭是萬里無雲的一片藍天，這種體驗你一定要試一試。（視覺中國/當代中國授權）

圖書館白色的外牆和大型落地玻璃窗的設計，很有歐陸建築的浪漫色彩；雖然樓高只有三層，但每一層都有其特色。

一樓的閱讀區簡約開闊，可以讓讀者與三五好友相聚，一同感受「書香」。

二樓配有玻璃落地窗，呈現震撼的視覺景觀，大量的自然光經大玻璃窗透進，令空間更自然祥和。

到了三樓，書櫃旁邊有長條形的觀景玻璃，讓讀者在閱讀之後可以眺望遠方。

頂層是圖書館最獨特的地方，也是圖書館的靈魂所在。

頂層空間不大，但四周都是長形大塊落地玻璃，如同一間大面積的玻璃房，讓讀者能夠欣賞外面的一片蔚藍大海；這裏有書、有沙發，更有高清天文望遠鏡，偶爾晚上亦會開放，讀者除了看書，更可以觀星。

燈塔圖書館附近，就是有名的深圳市鹽田區海濱公園，巨型摩天輪也是熱爆的打卡點。（華僑城集團/當代中國授權）

灣區打卡｜具備智慧設備 借書還書均可自助

這裏不單顏值高，還是深圳其中一家智慧圖書館。

在新冠疫情期間，圖書館依然開放，但需要在微信公眾號預約，進入圖書館時還需經人臉識別檢測，以及自動檢測體溫後，確保資料準確，閘門才會打開。

這裏紙本藏書達8,000冊，藏書量極豐富。

除了紙本書外，圖書館內還設有像柱子那麼高的落地巨型「電子瀑布屏」，是一個能借閱電子書的裝置，內有3,000冊電子圖書可供下載借閱。

想借閱的話，輕觸電子屏中圖書的封面，按借閱程序輸入資料就能夠自動完成下載過程，非常具智慧感。

甚至，在這裏，借書和還書也是自助的，所有程序都可透過自助櫃位進行。

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灣區打卡｜寶安圖書館 被水包圍「浮」出美態

離開鹽田圖書館，我們可以去另一個同樣非常有特色的圖書館看一看。

乘坐深圳地鐵5號線來到寶華站，由東部來到西北部，就是寶安圖書館。

被水包圍的深圳市寶安圖書館，有「水上圖書館」之稱，在晚上燈光照射下，有一份文人愛書的優雅。 （視覺中國／當代中國授權）

這個圖書館是一座外形前衛獨特、被水包圍的、面積比鹽田的燈塔圖書館大足足48倍的建築。

這個屬於全國其中一個規模最大的縣區級圖書館，大家想看看嗎？

寶安圖書館整個建築的四周建有一個水池，如同古代護城河一樣；因為四周倒影，令圖書館如同坐落在水上，因而有「水上圖書館」的美譽。

到了晚上，寶安圖書館的外牆會變身成光影秀舞台，燈光與科技結合，製造各式各樣的光影效果。

灣區打卡｜智能還書機械人 黑科技減省10倍人手

寶安圖書館是一個智慧圖書，利用機械人處理還書服務，這些機械人服務員高效而快捷，減省不少人力資源。（視覺中國／當代中國授權）

這個圖書館不單地方大，藏書量也非常豐富，足足有120萬冊。

除了面積大、藏書多，寶安圖書館還是深圳市其中一個智慧圖書館。

這裏的圖書管理系統由網絡設備管理，通過大數據能實時看到書籍的位置和方位。

這裏設有一個名為「慧還書」的智能機械人系統，一共有28部小型機械人，自動處理讀者歸還的書本，每小時可將2,000本書分類，效率是傳統人手的10倍。

寶安圖書館擁有很多高科技，圖左為能看能聽書的聽書室，右為3D打印機，還有VR眼鏡可供讀者使用。（網上圖片／當代中國授權）

灣區打卡｜設有視聽閱讀室 有2000座位供讀者休息

像燈塔圖書館一樣，這裏有電子屏讓讀者可以借閱電子書。

不過，這裏有更多的設施，例如有多個像電話亭般大小的視聽閱書室，可以讓讀者播放有聲書，也有3D打印機、VR設備、盲人閱讀機等等，照顧不同人士的需要。

更重要的是，整個圖書館合共6層，有多達2,000多個座位，各位書蟲朋友可以在這裏享受一整天。

深圳上有上千座圖書館，更有高科技做到借書、還書不需要人手的境界，令到深圳閱讀變成一種有趣體驗，大家不妨趁假日到深圳感受一下高科技閱讀的樂趣。

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