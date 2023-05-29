全國首款基於大語言模型的圖書館AI機器人亮相廣州越秀圖書館

5月28日上午，由廣州市工人文化宮、越秀區圖書館、越秀區少年兒童圖書館、越秀區少年宮主辦，廣府學宮閱讀館、花街粵書吧協辦的「詩意書香迎六一 紅色經典潤童心」活動在廣府學宮閱讀館正式啟動。全國首款基於大語言模型的圖書館AI機器人也在當天亮相越秀圖書館。



啟動儀式上，少兒讀者通過朗誦、舞蹈、音樂、歌唱等多種形式演繹詩詞，展示詩書樂舞的相融互通、傳統文化的立體多元、詩詞文化的創新發展等，活動現場書香滿溢、詩意盎然、童聲朗朗。

當天，詩詞主題集章活動也正式啟動，5月28日到6月3日期間，青少年讀者可前往越秀區圖書館、越秀區少年兒童圖書館、廣府學宮閱讀館以及花街粵書吧4個詩詞主題集章點，完成「詩詞尋真」「詩意留影」「詩詞趣拼」等集章環節，獲取印章，憑對應數量的印章可兌換閱讀積分、文化獎品。

全國首款基於大語言模型的圖書館AI機器人當天亮相越秀圖書館。「小越，請問《登粵王台》是哪個朝代的詩文？」「唐代。」「小越，小越，你能告訴我，冬花采盧橘，夏果摘楊梅’的上一句是什麼嗎？」「地濕煙嘗起，山晴雨半來。」

位於越秀區圖書館三樓數字館的智能問答機器人「小越」，正忙著和小朋友們探討詩歌。

學生與圖書館AI機器人互動。（羊城晚報）

據介紹，這是全國首款基於大語言模型的圖書館智能問答機器人，可為讀者提供AI寫詩、詩詞問題解答等服務。

越秀區圖書館介紹，5月20日至31日是全國科技周，恰逢「六一」國際兒童節前夕，館內精心準備一批科普類圖書、海量數位資源和多個數字閱讀體驗裝置，為小讀者提供豐富有趣的沉浸式閱讀新體驗，讓他們在感受科技創新成果的同時，激發熱愛科學的情感，培養科技創新的思維。活動現場還會展出與四季相關的經典詩詞，讓小讀者詩享四季，同賞浪漫的生態畫卷。

據瞭解，6月1日，越秀區圖書館還將舉行「詩享四季 童讀經典」——越秀區圖書館青少年專場詩詞會，通過展覽、賞析、朗誦、配對遊戲等多種形式展示中華詩詞經典所蘊含韻律之美和思想精髓。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

