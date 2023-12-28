杭州一學院1500萬買下空客A320給學生練手　網民羨：別人家的學校

《潮新聞》報道，近日，杭州有學院出資1500萬元（人民幣，下同）購置一架空客A320飛機給學生學習練手，網民看後紛紛表示學校「太牛了」「豪氣」。



據悉，該空客A320飛機從加拿大航空退役，仍處於適航狀態，機身長37.57米，翼展35.8米，由杭州技師學院出資1500萬元購買。至2024年春學期開學，飛機將投入到學校教學中，供飛機維修班、航空服務班等400多名學生進行實操訓練。

飛機被運到校園內組裝。（潮新聞）

杭州技師學院航空與遊艇學院副院長劉書博受訪表示，這不是學校的第一架飛機，「之前有運-12運輸機和貝爾206直升機，但這兩架飛機主要面向通用航空，飛支線運輸。」他介紹，本次採購的空客A320主要用於民用航空運輸，載客量在110人左右。

他表示，飛機在溫州機場歷時2個月拆解主要部件後，分三批運輸到學校，「一架全新的空客A320的目錄價格大約在1.3-1.5億美元，這架飛機因為使用時間較久，維修成本增加所以退役了。」12月25日，該飛機的一對機翼已在校園內吊裝完畢。

公開資料顯示，杭州技師學院是一所培養高技能人才的國家重點學校，位於桐廬縣富春江畔，校園占地面積435畝，總建築面積11.21萬平方米。2011年成為國家中等職業教育改革發展示範學校。如今以汽車、飛機、軌道、機電和商務五類專業群為特色。

網民點睇：

正常啊，我們是航海類學校，也有大貨輪啊



果然江蘇浙江上海這一帶，職業教育是走在最前端



買來給學生教學練手用，捨得



買飛機給學生練手，太牛了！！！



剛畢業出去的那一批該是什麼心情哈哈哈哈

