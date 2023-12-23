國航擬引進包括6架C919在內17架國產飛機　最新定價曝光

《央視新聞》報道，中國國航擬引進17架國產飛機，機型包括6架C919及11架ARJ21，按照生產商中國商飛提供的目錄單價計算，上述17架飛機的投資總額共計10.66億美元，約折合人民幣75.71億元。本次引進的17架飛機預計2024-2025年交付。



C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里，已累計有28家客戶815架訂單。

國航表示，17架飛機的引進和實際投入運營已取得民航局批覆的規劃文件，將進一步擴容主要航線運輸量。同時，新引進飛機將部分替代老舊飛機，有效降低油耗和維護成本。

值得注意的是，在國航23日發布的公告中，還透露了國產飛機最新的目錄價格，其中C919飛機目錄單價為1.08億美元，約合人民幣7.67億元；ARJ21飛機目錄價格為0.38億美元，約合人民幣2.7億元。

對照2022年5月，東方航空發布的募集資金公告，也曾透露C919和ARJ21的目錄價格，分別為每架0.99億美元及0.38億美元。這意味著，C919飛機的目錄價格在一年後有所提高，ARJ21飛機的目錄價格則不變。