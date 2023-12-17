C919飛維港｜飛機師第一身視角珍貴影片曝光　駕駛艙內俯瞰香江

國家自主研製客機C919昨日（16日）在香港進行飛行演示，早上約10時半在香港國際機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空，分別以一千五百呎及一千呎飛行高度翱翔維港上空兩圈。



內地航空博主「超側衛」與11名航空攝影師合作製作影片，利用直升機航拍等方法在香港完整的記錄下這一歷史時刻，其中更有多個C919駕駛艙內的畫面，以飛機師的第一身視角見證歷史。



影片包括多個C919駕駛艙內的畫面，以飛機師的第一身視角見證歷史（點圖放大）：

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C919客機由中國商用飛機公司研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，設158至168個座位，航程4,075至5,555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

▼12月12日 國產客機C919及ARJ21抵港▼



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C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航空成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。