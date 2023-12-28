陪月員暴力虐待26天大嬰兒　涉掌摑掐頸、強光射眼　家長緊急報警

重慶一名陪月員（內地稱「月嫂」），被曝暴力虐待26天大的嬰兒，涉及掌摑、掐頸、強光射眼等行為。嬰兒家長發現後即向警方報案，有關部門正展開進一步調查。



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周三（27日），重慶一名嬰兒母親反映，自己在當地「玫瑰馨苑月子中心」僱傭的陪月員暴力虐待26天大的嬰兒。該母親表示，上周一（18日）凌晨，嬰兒持續哭鬧逾兩個小時。

閉路電視畫面顯示，陪月員與嬰兒睡在同一張床上，因嬰兒哭聲不斷，陪月員開始多次虐待，包括掌摑、掐頸、劇烈搖晃頭部、手機強光照射眼睛等行為。

事發後，嬰兒母親向警方報案，並聯繫當地婦聯、衛健委反映情況。惟玫瑰馨苑月子中心解釋，涉事陪月員非玫瑰馨苑月子中心員工，而是寶寶康公司的員工。

嬰兒母親則表示，實際上，玫瑰馨苑月子中心與寶寶康公司都是同一老闆。據天眼查顯示，一名周姓工作人員在兩間均有任職。

對此，重慶兩江新區27日發布情況通報指，經初步核實，涉事陪月員由寶寶康家政服務有限公司派往江北區某小區家庭服務。目前，有關部門正對事件開展進一步調查。

網民點睇：

「沒這個耐心就別去當月嫂。」

「影片裏任何一個舉動都接受不了。」

「她是不是心理扭曲啊，太恐怖了。」

「家裏人看到這一幕估計殺人的心都有了。」

「太惡毒了，對這麽小的孩子動手是人麽。」

「在月嫂行業參差不齊，什麼人都能來當月嫂，而且工資還不低，真的要好好篩選。」

「月嫂一直以來薪資都很高，拿著這麽高的薪資，這樣對孩子，直接拉入black名單吧。」

