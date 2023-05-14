黑龍江14東北虎幼崽誕生　飼養員貼心守護

撰文：范玉瑩
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近日，黑龍江哈爾濱市東北虎林園誕生14隻東北虎幼崽。

據悉，目前幼虎們身體狀況均良好，待產室內還有多隻母虎即將在本月生產。多名飼養員充當「奶爸」，為牠們24小時貼身守護。

有著近20年工作經驗的飼養員李鑫介紹，「虎寶寶先放在孕育箱裡，讓體溫逐漸升溫，達到正常溫度為止。 隨後觀察虎寶寶的排便和體溫情況，如果一切正常，會把虎寶寶放到外面產箱裡。虎寶寶出生後，我們會實時觀察，如果母虎對虎寶寶沒有照顧經驗或者奶水不充足，我們就會進行人工飼養。」

李鑫小心翼翼地餵完奶，接著開始給虎寶寶量體重，「養小虎其實跟養孩子是一樣的，我們不僅要細心、耐心，更要有責任心。」

坐落於哈爾濱市松北區的黑龍江東北虎林園佔地面積144萬平方米，是世界最大東北虎人工繁育基地。目前建有成虎區、非洲獅區、幼虎區、野外繁殖試驗區、步行區、觀虎台、萌虎樂園等參觀區域，擁有各種不同年齡段的純種東北虎近千隻。

黑龍江東北虎林園獸醫李大鵬表示：「為了提高虎寶寶質量，我們會對繁殖母虎和公虎進行基因測序，避免近親情況產生，這樣出生的虎寶寶都是純種東北虎。」多年來，黑龍江東北虎林園不斷與其他虎園交流，提升東北虎人工繁育經驗，研究配方奶粉，虎寶寶成活率取得了很大突破。

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