浙江杭州市公安局28日透露，杭州上城區網警近日破獲一宗重大電腦病毒勒索案件，犯罪團夥成員均有網絡安防相關資質，且在實施犯罪過程中借助ChatGPT優化程式。



《新華社》29日報道，杭州上城網警11月20日接到轄區某公司報案稱，該公司名下相關伺服器遭勒索病毒攻擊，導致公司所有系統無法正常運行，對方勒索2萬USDT（泰達幣）。警方隨即組建技術攻堅團隊開展偵查。

專案組對被攻擊伺服器進行細緻勘驗、提取木馬程式進行分析和對嫌疑人勒索使用的虛擬幣位址進行多面向研判，成功鎖定2名犯罪嫌疑人。

杭州破獲藉ChatGPT優化程式電腦病毒重大勒索案。（澎湃新聞）

專案組11月30日在內蒙古自治區呼和浩特市成功抓獲韓某、祁某，並於次日在北京抓獲2名同案犯罪嫌疑人李某、郝某。至此，該團夥4名犯罪嫌疑人全部落網。

報道稱，該團夥4人均有網絡安防相關資質，且有供職大型網絡科技公司經歷。他們對分工負責編寫勒索病毒版本、借助ChatGPT進行程式優化、開展漏洞掃描、滲透獲取許可權、植入勒索病毒、實施敲詐勒索的犯罪事實供認不諱。

近年來，勒索病毒攻擊是與廣大網民和企業日常生產生活密切相關的駭客類犯罪手法之一。駭客透過電子郵件、即時通訊工具等途徑傳播勒索病毒，以加密使用者檔、破壞使用者的電腦功能、公布或刪除用戶敏感性資料為要脅，逼迫用戶支付贖金，實施敲詐勒索。