聖誕禮物 | 孝順仔用AI重現亡父聲音 自製超窩心語音聖誕卡送媽媽

聖誕節同時也是個歡聚的節日，但當摰愛不在身旁，你有想過科技也能以意想不到的方式緩解思念嗎？今年聖誕，美國密蘇里州一位孝順仔Philip Willett，便以AI科技製作了一份最窩心的聖誕禮物，送予一年半前痛失另一半的媽媽。



綜合外媒報導，來自美國密蘇里州的Philip Willett，父親在一年前半因胰臟癌離世，眼看聖誕將至，母親卻不再有父親陪伴在旁，靈機一觸，想到自己可以讓「父親」以另一種方式重現。他以AI軟體和剪輯程式，模擬已故父親的聲音，做成電子語音賀卡送給母親。

Philip Willett將母親收到賀卡的一幕拍成短片放上網絡社交平台，短短數天已獲近600萬次觀看，更被媒體轉載報導。從短片中可見，母親一打開賀卡，即被熟悉的聲音吸引，全神貫注在賀卡上，臉上表情難掩激動，最後終忍不住大哭起來，並和兒子緊緊相擁。真情流露的表現讓網民踴躍留言，大讚Philip Willett貼心孝順外，亦分享自己失去親人的思念之情。

賀卡第一句便是「Hi Honey ！」Philip Willett直指這句話是他從父親口中聽到最多次的話，所以將它放在第一句。賀卡經「父親」之口，向Philip的媽媽說：「我愛你，我聽到了你的祈禱，我想讓你知道，你是最棒的媽媽，也是全世界最堅強的女人，我會永遠和你同在，祝大家聖誕快樂！」

這份獨一無二的聖誕禮物，不只讓Philip Willett的媽媽感動不已，也讓不少網友直呼暖心，揚言是這個聖誕節最好的一份禮物。

（文章內容及圖片取自phillipwillett@IG）