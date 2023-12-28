深圳元旦假期料開行列車5900班　廣東高速車流將增26%

元旦假期將至，深圳鐵路部門預計，明日（12月29日）至2024年1月2日期間，深圳鐵路開行列車超5900班，到發旅客超過300萬人次。



據深圳新聞網報道，元旦假期客流主要以探親流和短途流為主，深圳地區前往周邊核心城市的短途線路車票比較緊張。目前，深圳出發前往長沙、潮汕等方向的多班列車車次已經售罄。

鐵路部門表示，將根據車票預售情況和12306候補情況，有序加開深圳北至廣州南、河源東、普寧、潮汕、長沙南之間的動車組列車。同時，為了便利深港兩地市民往來，元旦假期，深圳還加開了往返香港西九龍站的動車組列車22班，深港兩地往返動車組列車每日開行超200班。

元旦假期，深圳還加開了往返香港西九龍站的動車組列車22班。（新華社）

深圳北站將根據客流情況動態啟用售票窗口、驗檢合一通道，高峰期可快速啟用全部通道，一小時預計可以通過旅客2.6萬人次，並在東西廣場進站口設置「急客」通道，為開車前15分鐘內的旅客及老幼病殘孕等重點旅客提供優先快速進站服務。

此外，福田站持續強化「鐵路通」、「深港通」、「粵語通」、「英語通」四通服務標準，重點做好深港高鐵列車加開期間的出行指引和服務。深圳站備足人員力量應對廣深城際短途客流高峰，在廣深城際進站口、檢票口等關鍵處所安排專人引導咨詢，保障旅客出行順暢。

全省高速公路方面，廣東省交通運輸廳預計，2024年元旦期間高速公路車流將趨向平穩，日均車流量約750萬車次，按年增長26%，群眾以短途出行為主，熱門景區及網紅打卡點車流集中，全省總體出行流量將呈小幅增長，車流主要集中在珠三角區域，小型客車佔比較高。