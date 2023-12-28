羅湖福田深圳灣預計日均近50萬人通關　元旦假期口岸迎出入境高峰

央視今日（28日）報道，國家移民管理局預測，元旦期間全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。其中深圳羅湖、福田、深圳灣口岸的日均通關人數預計將達到19萬、18萬、12萬人次，三者合計近50萬。



國家移民管理局預測，隨著國際（地區）航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等國家對內地公民入境免簽以及內地對法、德等6國單方面入境免簽等政策疊加，元旦期間全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。

預計出入境客流高峰將主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人數預計分別達到3.3萬、6.8萬、3.4萬、1.3萬人次。

國家移民管理局預測，元旦期間全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次。其中深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19萬、18萬、12萬人次。（資料圖片/林靄怡攝）

毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續增長，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均通關人數預計將達到32萬、10.8萬、9.3萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19萬、18萬、12萬人次。

國家移民管理局就做好元旦假期口岸出入境通關保障工作作出專門部署，要求全國邊檢機關備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，確保口岸運行安全順暢有序。