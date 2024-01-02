門禁森嚴被批開放性喪失後　清華大學宣布增加公眾參觀名額

近年，清華大學、北京大學等內地著名學府門禁森嚴，被輿論批評是已與社會隔離，開放性喪失。不過1月1日元旦日，清華大學宣布即日起與北京大學師生實行互通，並增加公眾進校參觀人數，同時將探索工作日校園開放，逐步實現校園常態化開放。



清華大學通過官方微信等渠道發出公告，宣布即日起與交流合作緊密的北京大學實現師生暢行互通，校方將在當事人同意後，向對方提供身分證資訊核驗權限，逐步實現身分長期報備。而在資訊核驗權限互動前，清華師生員工可憑新版學生證、工作證、校園卡經過人工核驗進入對方校園。

清華還將提高周末、節假日社會公眾校園參觀可預約人數，由8000人增至每日1.2萬人以上，並將探索工作日校園開放，逐步實現校園保持常態化開放狀態。

清華大學元旦日宣布即日起與交流合作緊密的北京大學實現師生暢行互通。（視覺中國）

近年來，北大、清華等大學需安檢才可進入校園，且對限制公眾入校人數。由於不滿出入校園要查證，認為大學自由出入天經地義，北大副教授李植更常直接跨過閘機欄杆就入校，多次與校門口警衛發生摩擦。對此，北大早前回應表示，在確保校內正常教學科研秩序的前提下，北大正在持續推進校園有序開放，適時調整政策，使進出校門更加便捷、快速。

《香港01》曾刊文批評，大學管理者認為不開放校園，就能把所謂的風險屏蔽在校園之外，但實際上這麼做的弊端會更多，等於將大學與社會進行了割裂，「殊不知，封閉意識就是這樣養成的，開放思維就是這樣消失的。這可是中國最令人神往的兩所大學，應該各方面引社會風氣之先的清華與北大」。文章認為，大學本身是不應該和社會脱節的，大學需要從社會上汲取養分，需要與社會溝通交流，對國民市民來說，進入大學參觀、與大學接觸的過程，本身也是提升國民素養的過程，二者應該是相輔相成的。