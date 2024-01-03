浙江漢踩踏老人攤檔蔬菜還稱「我踩着玩」　終賠禮道歉並被行拘

網傳浙江湖州一名男子近日踩踏、踢踹老人擺攤售賣的蔬菜，還在微信群內辱罵。轄區派出所消息指，事發後老人沒有報案，另一名女子事後報案，警方已對涉事男子進行了批評教育。至於起因，當局指，涉事男子疑為市場管理人員，當時稱是因為攤位問題引發糾紛。



周二（2日）下午，涉事孫姓男子已被警方傳喚，相關違法行為受到調查。而涉事湖州鼎潤市場管理有限公司已與孫男解約，並進行內部整頓，同時向菜農進行賠禮道歉。晚上，湖州市公安局南潯區分局發布警情通報稱，孫男因故意損毀財物已被公安機關依法行政拘留。



網傳影片顯示，一名男子持手機拍攝道「一直放在這裏」，然後徑直上前用腳踩踏裝在袋中的蔬菜，女攤販見狀趕緊阻止。另一片段則顯示，男子把鏡頭對向一名手提蔬菜、秤等物的老人，然後向地上的蔬菜猛踩3腳；老人上前質問男子，但男子繼續叫囂辱罵，並再次踩踏蔬菜。

另據聊天記錄顯示，上述片段是男子自己發至社交群組，該男還表示「我咋缺德了，這是我工作」。有人詢問男子是否老人惹到他了，男子回說「沒有，我踩着玩。踩爛了他們賣不掉」、「我脾氣算好的了」等。

周二，派出所人員透露，男子應該是市場管理人員，已被民警當場批評教育。對方稱，是因為攤位問題引發的糾紛，事發後老人也沒有報案，「後來有小姑娘反映了，他們才知道的」。對於批評教育是否系最終處理結果，他表示還不清楚，會由領導決定最終處理方案，待開會後，處理結果可以進行反饋。

同日下午，當局公布處理結果。據介紹，當事人孫某為舊館農貿市場第三方公司聘用工，目前還在試用期。舊館農貿市場由市場舉辦方塘南村委托第三方湖州鼎潤市場管理有限公司進行管理，並非行政執法中隊工作人員。1月1日16點32分左右，孫某在管理農貿市場門口亂擺放時勸導流動攤販市場門口不能擺放並要求到指定擺放區域，在其勸導兩次無效後，於16點50分幫其搬離，多次勸導無效的情況下，發生了影片中踩踏的情況，事後孫某至商店微信置換現金後對流動攤販進行了10元（人民幣）菜價補償。

後來，孫某將踩踏發生的過程用手機進行了拍攝並自行發到了某群組，目前，影片被惡意剪輯並被網民轉發，對當地造成了不良影響。

最終，舊館街道對市場舉辦方塘南村委會進行了集體約談，要求加強對第三方的教育、監督和管理；責令農貿市場加強對市場從業人員的培訓、教育和管理，全面進行一次自查，並將自查情況報塘南村委和舊館街道備案，避免類似的事情發生；由農貿市場管理方對孫某的不妥行為進行批評教育，擬給予試用期考核不合格，不再續簽正式用工協議的處理。

周二晚，警方通報，孫男因故意損毀財物已被公安機關依法行政拘留。