西雙版納餐廳108元僅13隻白灼蝦　市監局：未發現店家違法行為

有遊客日前發布影片指，於西雙版納一間川菜館內以108元（人民幣，下同）點了一份白灼蝦，當中僅有13隻蝦，事件引發熱議。當地市監局調查後表示，未發現相關違法行為。



有遊客日前發布影片指，於西雙版納一間川菜館內以108元人民幣點了一份白灼蝦，當中僅有13隻蝦。（影片截圖）

影片中，該名遊客表示，「西雙版納這個13隻蝦，108元。」他並詢問店家，「老闆，你家一盤蝦幾個呀，一盤108元嗎？」店家回覆指，「一般12個（隻），多一點就是14個，就是這麽多。」

當中還顯示餐廳位置為，西雙版納景洪市曼泐路的一間川菜館。其後，該名遊客又在影片下評論稱，「算完帳就走了，沒看帳單，現場老闆告訴我108元一盤，然後，市場監督的去了，說是88元一盤13隻蝦，不是108元。」

對此，西雙版納傣族自治州市場監督管理局回應稱，注意到該情況後，已經第一時間去到店內，對經營者的經營行為展開調查核實、取證，同時，也調查了經營者經營過程中是否明價標價等行為，經查，未發現相關違法行為。

經現場核實了解，該名遊客合共在店內消費260元。（網上圖片【）

經現場核實了解，該名遊客點了5道菜，合共在店內消費260元，其中，白灼蝦在價目表上明碼標價88元，由於侍應報錯價格為108元，但實際結算時，老闆發現問題，並最終按照88元進行收費。「網絡所說的一盤蝦108元，與實際調查不符。」

網民點睇：

「這盤蝦88元，難道就不貴了？」

「幾乎是正常價格的兩倍，都不舍得稍微擺整齊點。」

「非要去內陸點蝦就很迷。這個價格都在運輸和保鮮和倒賣上了。」

「說價格還行的，都是不差錢的；說貴的，都是月薪三五千的。」

「對我來說，到雲南旅遊，去川菜館吃白灼蝦，總感覺有點怪怪的。」

