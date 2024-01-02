內地元旦電影總票房15.33億創新高　愛情片搞浪漫飄雪慘變雪崩？

2024年元旦假期電影票房創同檔期新高。國家電影局統計，2023年12月30日至2024年1月1日，電影總票房為15.33億元（人民幣，下同）。位列票房第一的電影《一閃一閃亮星星》在網上引起熱議，但並非因為劇情，而是戲院特設的下雪場景。



今年元旦假期，《一閃一閃亮星星》場次爆火，該電影創新推出的「下雪場」被搶購一空，不少人甚至要提前一個月搶票。

此前，同名電視劇已在內地各大影視平台上熱播，故事以30歲女主角林北星意外重返18歲，本來想重考高考追夢，但被男主角張萬森而打亂計劃。在劇中，張萬森因林北星而死，後來女主角在雪夜街頭說出經典台詞「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊」。

《一閃一閃亮星星》同名電視劇中，女主角在雪夜街頭說出經典台詞「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊」。（Dcard）

不少觀眾因這句經典台詞而動容，片商見狀便改編成電影版，更安排在12月30日13時14分的「下雪場」場次中，配合劇情放出飄雪。

不過，看似浪漫的飄雪情節，實際上卻變成局部暴雪。不少在「下雪場」觀影的網民表示，坐在噴雪器下方的觀眾成為全場最大受害者，「張萬森，雪崩了啊！」、「大家都喊着不要下了，不要下了」 。有網友調侃，電影放映結束後，全場臉色最難看的應該是清潔員，「保潔阿姨：掃不乾淨，根本掃不乾淨」。

據介紹，「下雪場」最初計劃是向影院發放一次性雪罐，因雪罐存在易燃易爆安全隱患，許多地方都被叫停。由於「下雪場」大受歡迎，許多影院便自費購買安裝造雪機。除了用機器噴雪，也有人工噴罐，甚至部分影院是由工作人員扛造雪機在影廳奔跑造雪。

雖然「下雪場」引起不少網民投訴，但未有影響《一閃一閃亮星星》的火爆程度，該電影上映首日已打破4項影史紀錄，包括中國影史元旦檔愛情片票房冠軍、中國影史元旦檔奇幻片票房冠軍、中國影史元旦檔奇幻片觀影人次冠軍、中國影史元旦檔奇幻片總場次冠軍，同時成為2024年元旦檔首日的單日票房全國冠軍。

據國家電影局統計，2023年12月30日至2024年1月1日，電影總票房為15.33億元，觀影人次為3660萬，國產影片票房為14.11億元，市場占比為92.04%。票房前5名影片分別為《一閃一閃亮星星》《年會不能停！》《金手指》《潛行》《非誠勿擾3》。