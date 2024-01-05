山東一公司獎勵銷售團隊16輛BMW　負責人：只有使用權　3年後才送

山東濰坊青州市一生物科技公司日前年底獎勵銷售團隊16輛BMW（寶馬）車，引發熱議。據悉，這些BMW的獎勵對象是公司的銷售冠軍，然而，目前員工只有車輛的使用權，要待3年後才完全擁有車。



據公司公眾號周二（2日）消息，16輛BMW的獎勵對象是該公司的銷售冠軍，其為公司的發展作出巨大貢獻。因此，公司決定為這些優秀的銷售精英們送上這份特殊的獎勵。同日，相關負責人受訪表示，16輛BMW總共價值七八百萬元；之所以獎勵BMW，是因為這些銷售員確實為公司創造了業績和利潤，而其開著公司贈送的BMW出去跑業務也能增加自信和底氣。

公司獎勵銷售團隊16輛BMW。（微信）

不過對於被獎勵者也有一定的要求，負責人表示，獎勵者的工作年限要達到5年、10年以上才有。同時，他們現在只有車輛的使用權，所有權是公司的，「要達到3年以後，車才送給他們」。

周三（3日），當地一間出售BMW的4S店透露，上述公司確實是元旦期間在他們那兒提車的；當事公司的多名員工也表示，公司確實獎勵了銷售團隊16輛BMW。而消息登上社交平台熱搜，不少網民大感羨慕，但也有人對車輛的所有權表示疑惑，「三年後營銷人員能跳好幾家」、「一輛四十多萬的車綁一個銷冠三年，銷冠隨便被別的同行挖走可不止一輛寶馬」、「估計員工都想要現金」。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建表示，從法律角度而言，這種「使用權」的贈予在法律上是被認可的。這種獎勵方式需要在贈與合同中明確規定使用權的期限和條件，以保護雙方的權益。他表示，對公司而言，如此獎勵方式既可以提高銷售業績，又可以節省購買車輛的成本。但他強調，一旦銷售團隊的業績不佳，這種獎勵方式仍可能會給公司帶來一定的經濟壓力。