超跑Bugatti插隊狠撞BMW　車主更嗆：全責賠你一輛但給我小心一點

大陸江蘇省近日發生一宗車禍，一輛要價大約二千三百萬人民幣以上的法國超跑Bugatti想要插隊切到右側車道，卻撞上了一輛BMW，隨後車主就下車開罵，「我賠你一輛車，但以後路上小心一點」。相關話題在大陸網友間引發熱議。



Bugatti先是違規右切，但是BMW也不讓對方插隊，於是雙方發生擦撞，Bugatti的右側車門嚴重受損，被撞出深深的破損痕跡，維修費用估計需要幾百萬人民幣。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

至於BMW則是左側車門被撞，所以司機也困在車內無法下車，聽到對方恐嚇，他也在車上錄影痛罵，「全責還罵我，還打我車！還說要我在路上小心一點，全責還這麼狂！第一次見到這麼狂的人，他說全責賠我一輛車，但是要我走在路上小心一點，有錢就能這麼屌嗎！」

大陸網友對此討論表示，「有錢這麼屌嗎？涉黑嗎？」、「換我很客氣的說賠輛什麼車，具體說說」、「國內這些豪車落在這些人手裡，真的是暴殄天物，心疼這些好車了」、「能開起這種車的人，不是極富就是極有權力背景。不是普通的富二代」。

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