王家衛《繁花》熱播　上海取景地酒店推天價套餐　收16.6%附加費

王家衛導演的首部電視劇《繁花》正在內地熱播，劇集取景地上海和平飯店，亦獲得不少關注度。日前，和平飯店更與《繁花》合作，推出每天限量20套、售價1460元（人民幣，下同）的雙人套餐，被不少網民認為「價值不菲」。



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《繁花》是王家衛耗時六年打造的電視劇處女作，由內地演員胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等領銜主演，講述了改革開放初期上海黃河路商人阿寶的故事。

該劇自開播以來就熱度不減，騰訊更播出普通話和上海話兩個版本，充分保留原著的行文特點與濃稠的「上海腔調」。

隨着電視劇的熱播，取景地和平飯店亦收穫關注，更把握商機與《繁花》合作推出了「繁花定制雙人餐」，套餐價1460元，另加收16.6%附加費，總價約1702元。

據和平飯店工作人員表示，為了保持用餐體驗的獨特性和高品質，飯店每天僅限量提供20套定制雙人餐。目前，預訂情況相當火爆，已有不少顧客成功預訂並享受到了這款特色套餐。至於活動何時結束，工作人員表示目前尚未接到具體通知，但強調目前仍可接受預訂。

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菜單顯示，定制雙人餐包含冷盤、海參酸辣湯、蟹粉水晶河蝦仁、蒜子燒鮰魚雙寶、排骨脆年糕、清炒菜心燜香菇、乾炒牛河和腐乳泡飯冰激淩等。菜品取名亦與「上海腔調」和劇情相關，包括「蝦蝦儂和蟹蟹你」、「汪小姐心頭愛」、「范總的燜聲發大菜」等。

儘管定制雙人餐被不少網民認為「價格不菲」，但仍有人表示與劇中90年代初的消費水平相比，這一價格並不算貴。

網民評論：

「吃的不是菜，是情懷。」

「和平飯店本來就貴啊，有些人何必呢。」

「生意蠻應景的，還是上海寧（人）會做生意。」

「和平飯店本來就很有名，比電視劇有名多了。」

「10年前吃的，大概3個人1800左右，說實話就是吃個情懷，餐廳一點不驚艷。」



據了解，和平飯店北樓位於上海市黃浦區南京東路20號，南樓位於上海市黃浦區中山東一路18號，是上海外灘歷史建築風景線上標誌性的高層建築，也是上海的城市「名片」。清咸豐四年(1854年)，中央飯店由英國人帕克沃創辦，也被稱為「帝國飯店」，其後多次更名最終命名為和平飯店。