女子控訴武漢高校教授哄騙墮胎　第二個月卻悄悄與別人結婚

湖北一名王姓女子近日在網絡發文，控訴武漢理工大學某學院教授張某石在隱瞞已婚身份的情況下，與她談了三年戀愛，且在她懷孕時還哄騙她墮胎，可第二個月就悄悄與別人結婚。周三（3日），王女接到武漢理工大學邀請，與她當面溝通對該校教授張某石的調查處理情況。該校已在2023年12月30日發布通報指，根據已查實的張某石所犯的錯誤，解除其聘用合同。



據介紹，王女2016年本科畢業後，與同校讀博士的張某石墮入愛河。期間，她接到張某石前女友信息，稱張曾與多人發生關係並偷拍，但當時王女因為「戀愛腦」，覺得對方改正了就行，並被其花言巧語欺騙，所以沒有離開他。到了2017年底，王女懷孕，雙方談婚論嫁，「我把戶口本都拿來了」，可是張某石卻以不想要孩子為由，帶她到醫院做了人流手術，之後耐心照顧她，還督促她考研，商量見家長等。

校方通報。（武漢理工大學）

王女指，張某石一直在推脫，一會兒說要出國，後來甚至說出軌另外一個女教師，總之就是把結婚的事拖着。2019年4月，離離合合一年多後，王女決定分手並刪除張某石的聯繫方式，但後來因為一次突發事件，張某石又是她的緊急聯繫人，因此又聯繫上了，「因為人流對我的身體造成了後遺症，他還承諾按月分期給我20萬元」。

2023年夏天，張某石出差期間見王女並稱自己還沒結婚，想一直跟保持關係，「還給我洗腦說他的目標就是要佔有更多的女性」。直到2023年10月同學聚會期間，王女始得知張某石其實早在她做墮胎手術的第二個月，就悄悄與別人結婚了。感覺自己被欺騙多年後，王女在網上公開自己遭遇，結果有其他女生講述了類似的情況。據截圖顯示，張某石曾兩次被發現偷拍私密影片，「一共有好幾個G的容量」。

其他女生與王女的聊天記錄。（封面新聞）

由於這些女生都有了各自的新生活，不敢正大光明地參與維權，王女最後選擇在12月下旬獨自發帖追究，「如果沒人站出來追究，他可能還會繼續作惡，欺騙更多女生」。

12月30日，武漢理工大學官網發布通報稱，針對網友反映的問題成立專班調查核實，根據已查實的張某石所犯錯誤事實，依規依紀依法給予張某石黨紀處分，並解除其聘用合同。王女士表示，後續將借助警方力量，盡可能將張某石拍攝的侵犯私隱片段全部刪除。