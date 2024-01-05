南京幼稚園無預警閉園　孩子一夕失學家長維權　教育部門介入調查

據多名家長爆料，江蘇南京市浦口區博苑望景幼兒園近日突然以「虧損透支嚴重」為由宣布閉園，令孩子一夕間失學，且也沒退預交的學費。周四（4日），園方工作人員表示，自己也不清楚具體情況。江浦街道辦事處一名工作人員則表示，目前孩子讀幼兒園的問題已獲解決。



近日，有家長在短片平台曬出的照片，顯示去年12月22日，微信賬號「南京博苑望景幼兒園」還在發布春季招生通知，內容包括「大量優惠，等你來襲。『充電5分鐘，通話2小時，那是手機』；『見面3分鐘，喜歡一輩子，那是愛情』；報名一次，受益一生，那是我們南京市浦口區博苑望景幼兒園。」

然而12月27日，園方突然在班級微信群中發布了一個「停辦通知」的文檔，稱虧損透支嚴重，導致現金流斷裂，無法繼續經營，「給大家帶來諸多麻煩，深感歉意，園方會配合好後續交接工作」。

不少家長紛紛留言表示不滿，有人表示已交了6萬元（人民幣．下同）的費用，目前還有逾5.7萬元未用，「小孩沒地方上學，我們該怎麽辦」，也有人不滿前一天早上還正常入園，晚上直接宣布閉園，且園方通知連公章都沒，也沒說到孩子怎樣安置的問題，「說關就關，兩手一攤沒有錢，等著法律制裁吧！」。另有網友表示，涉事總金額達兩百多萬元。而在短片平台上，園方的帳號主頁頁面仍保留著招生信息。

天眼查APP顯示，南京市浦口區博苑望景幼兒園成立於2022年，法定代表人為葛某，注冊資金60萬元。去年12月4日，公司因未按時履行法律義務而被法院強制執行，執行標的為145萬余元，執行法院為南京市浦口區人民法院。

周四下午，園方工作人員回應媒體查詢時，未正面回應閉園一事，僅表示自己並不清楚。浦口區教育局一名工作人員則表示，此事正在調查處理中，目前還不太了解該園突然關門的原因，也不太清楚家長們能否拿回預交的學費，「畢竟我們只是教育部門」。浦口區江浦街道辦事處一名工作人員則表示，家長們前段時間在維權，但不清楚具體進展；另一工作人員則表示，孩子讀幼兒園的問題已經解決。