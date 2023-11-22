中國一年消失5610所幼兒園　是壞事也是好事？

根據教育部發布的2022年全國教育事業發展統計公報，全國共有幼兒園28.92萬所，比上年減少5610所，下降1.90%。學前教育在園幼兒4627.55萬人，比上年減少177.66萬人，下降3.70%。其中，普惠性幼兒園在園幼兒4144.05萬人，比上年減少74.16萬人，下降1.76%。



本文轉載自微信公眾號《風聲》，作者為21世紀教育研究院院長熊丙奇。



根據教育部發布的2022年全國教育事業發展統計公報，全國共有幼兒園28.92萬所，比上年減少5610所，下降1.90%。（微博）

2026年不少小學將面臨生源危機

這一資料已經顯示出幼兒園數量與幼兒園在園幼兒下降。但還不是最嚴重的下滑。

中國2019年、2020年、2021年出生的幼兒比2016年、2017年、2018年出生的幼兒少1444萬。也就是說，到2024年，所有2019～2021年三年出生的幼兒100%進幼兒園，幼兒園在園幼兒也只有3727萬人。

相比2022年在園幼兒4627.55萬人，會再減少900萬幼兒。而幼兒園孩子的減少，會逐漸波及到小學、初中、高中以及大學。按照適齡學生的人數變化，今年將是中國的入學高峰，但到2026年，不少小學就將面臨生源危機。

內地少子化等問題愈趨嚴重之際，「三孩政策」的配套措施備受關注。（中新社）

有關專家推測，到2035年，中國義務教育階段的學生，將減少3000萬，這其實還是偏樂觀的估計。2035年中國將迎來大學入學高峰，而到2038年，中國大學的招生數，就會超過出生人口數。

人口變化必將帶來教育佈局結構的調整。當前社會輿論普遍關注以下問題：幼兒園和學校會不會出現關停潮？義務教育階段的民辦學校會不會全部退出？

毫無疑問，如果幼兒園和小學，保持現在的班額與師幼比，必然很快就會出現大批幼兒園、小學關停。2022年已經減少5610所幼兒園，已顯現出這種關停趨勢。按減少的幼兒規模測算，中國將有三分之一幼兒園關閉，三分之一幼師需要再就業。

是不是一定要「教師大裁員」？

中國現階段的師幼比是偏低的。根據2022年全國教育事業發展統計公報，2022年學前教育專任教師為324.42萬人，幼兒園師幼比為1:14左右。而發達國家的學前教育師幼比為1:10～1:7。按1:10的師幼比計算，就是幼兒數量下降到3000萬，中國需要的專任幼師將是300萬，目前的幼兒專任教師並不會多出來。而且這還是只考慮幼兒園只招收3～6歲幼兒的情形，如果允許有條件的幼兒園招收2～3歲幼兒入園，那幼師還依舊短缺。

義務教育階段學校也是如此。

根據全國教育事業發展統計公報，2022年，我56人以上大班和超大班1.38萬個，其中，66人以上的超大班373個。據統計，中國普通小學平均班額38人，初中46人。

日前一段內地小學生在課室內高聲合唱《孤勇者》的影片在網上瘋傳，更登上微博熱搜。

而發達國家小學和初中的班額在20人到25人之間。顯然，如果降低班額，提高師生比，中國的小學、初中也都無需大規模撤並。

是否讓幼兒園關停、義務教育學校撤並，取決於各地對教育的投入保障水平。到2022年，中國已經實現各級各類教育的普及，但客觀而言，這並非高水平普及。隨著適齡學生減少，如果保持生均撥款標準不變，對教育的投入就將大幅減少，這可減輕政府的支出壓力。然而，這也錯失了實行小班化教學、提高教育質量的最好時機。

學生規模減少一半的背景下，如果保持對教育的投入水平不變，就可把生均經費提高一倍，這會有力改善中國學校的辦學條件，讓學生接受更好的教育，從而緩解教育焦慮，建構生育友好型社會，也可應對未來人口出生增長產生的新的入學需求。

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

提防「讓民辦學校退出」的呼聲

隨著社會和時代的發展，受教育者的教育需求更為多元。民辦教育作為公辦教育補充的功能會大為退化，但是，為受教育者提供差異化選擇的功能會進一步強化。

因為即便所有公辦學校都推進小班化教學，也難以滿足所有受教育者的不同需求。依照我國新修訂的《民辦教育促進法》及其實施條例，義務教育階段的民辦學校都要登記為非營利性學校，因此，義務教育階段的民辦學校，從性質上講，也完全屬於公益性。甚至民辦不再是舉辦者屬性，而是一種辦學模式。

隨著社會和時代的發展，受教育者的教育需求更為多元。民辦教育作為公辦教育補充的功能會大為退化，但是，為受教育者提供差異化選擇的功能會進一步強化。

交通警察去內地幼兒園宣導交通安全。（微博）

因為即便所有公辦學校都推進小班化教學，也難以滿足所有受教育者的不同需求。依照中國新修訂的《民辦教育促進法》及其實施條例，義務教育階段的民辦學校都要登記為非營利性學校，因此，義務教育階段的民辦學校，從性質上講，也完全屬於公益性。甚至民辦不再是舉辦者屬性，而是一種辦學模式。

如政府向民辦學校購買學位，給予民辦學校和公辦學校一樣的生均經費撥款，其性質就是「公辦」，但採取「民辦」方式，就是為了探索多元辦學模式。

可以說，適齡學生數減少，是中國擴大教育公平、提升教育質量的契機。過去很長一段時期，中國是根據學生在公辦學校（這裡指的學校都是幼兒園，下同）、民辦學校（幼兒園），來給予生均撥款，非營利民辦學校（幼兒園）獲得一定的生均撥款，是近年來才出台的政策。

2022年6月22日，揮旗的畢業生在湖北武漢的華中科技大學參加畢業典禮。根據中國教育部數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

如2019年1月，北京市財政局、市教委聯合發佈《北京市市級財政支援學前教育事業發展補助資金管理使用實施細則（修訂）》，首次明確對普惠幼兒園不再分一二三級園差別補助，而是均按每人每月1000元給予生均定額補助。

對於普惠性幼兒園，無論公辦、民辦，政府的生均補助標準是一樣的，家長繳納的學費是一樣的，實現了辦園標準統一、財政補助統一、收費標準統一、教師待遇統一。如2019年1月，北京市財政局、市教委聯合發佈《北京市市級財政支援學前教育事業發展補助資金管理使用實施細則（修訂）》，首次明確對普惠幼兒園不再分一二三級園差別補助，而是均按每人每月1000元給予生均定額補助。

而從教育公平角度看，不論適齡學生在哪所學校、幼兒園，都應該享有一樣的生均撥款。這是實行教育券制度的理論基礎，即所有受教育者都享有相同的國家教育資源，可拿著教育券，選擇不同的學校（幼兒園），由學校（幼兒園）用教育券去兌換財政撥款。

隨著社會和時代的發展，受教育者的教育需求更為多元。民辦教育作為公辦教育補充的功能會大為退化，但是，為受教育者提供差異化選擇的功能會進一步強化。（資料圖片）

這可充分保障每個受教育者的權利，也促進學校間的平等競爭。在適齡學生減少後，中國不妨推進教育券制度，來擴大受教育者的選擇權，提升教育質量。

尤其在發展普惠托育與學前教育方面，可探索教育券制度。

中國存在托育資源嚴重短缺與學前資源「過剩」的矛盾

當前，中國還存在托育資源嚴重短缺與學前資源「過剩」的矛盾。解決這一問題，應探索推進托幼一體化，讓所有有條件的幼兒園都招收2～3歲幼兒。

據統計，中國目前城市3歲以下嬰幼兒在各類托育機構的入托率僅為5.5%。《「十四五」公共服務規劃》提出，到2025年，努力實現每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數達到4.5個，即總托位數630萬個。

為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

近年來，中國各地還在出台政策，鼓勵社會力量舉辦托育機構。而解決托育學位不足這一問題，合適的辦法是，把幼兒園多出的學位作為托位，為2～3歲的幼兒提供托育服務，《中共中央國務院關於最佳化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》提出，鼓勵有條件的幼兒園招收2～3歲幼兒。

當前，實施這一政策的阻力有二，一是托育與學前教育，分屬不同部門管理，這需要形成合力，二是幼兒園招2～3歲孩子的經費問題，這需要加以明確，納入財政預算。可以探索實施托幼券制度，每個適齡幼兒都可領取相同額度的托幼券，選擇幼兒園或托育機構。這就從根本上減輕家庭的養育、教育成本，也讓處在生源困境中的幼兒園，尤其是民辦幼兒園走出辦園困境，為適齡幼兒提供優質的托幼服務。