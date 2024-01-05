繼承上億身家！被騙家中欠債20年 他畢業才知爸爸這龍頭企業老闆
撰文：ETtoday
出版：更新：
大陸辣味零食龍頭企業麻辣王子張玉東的兒子張子龍，日前受訪。
他表示，爸爸在他大學畢業前不斷說家中有欠債，且都住在一間小屋子內，直到畢業後才知道自己是個富二代，還可以繼承上億家產。
畢業後找不到工作回家幫忙被公司規模嚇倒 超誇張豪宅曝光（點圖放大瀏覽）：
+24
綜合陸媒報導，張子龍表示，爸爸20年來都跟說家中有欠債，讓他住在平江縣的一個小屋子內。
他說，本來的夢想是拿到畢業證書，畢業後找到一份月薪6000元人民幣的工作幫家裡還錢，但因找了很久都沒遇到心儀的工作。
此時，張玉東開口，要兒子乾脆回家上班。張子龍表示，他認為家中年年虧損，不懂為何要回去幫忙，但在爸爸的堅持下才答應。
【延伸閱讀】阿婆財產畀晒乖孫 男網友20歲就買3房單位收租：姑姑他們超生氣（點擊放大瀏覽）：
+20
沒想到進入公司就被整層的規模嚇到，讓他瞬間理解自己被騙了20年，直嘆過去真的過很苦。
張子龍表示，此後爸爸也不藏有錢的身分，全家人搬進整棟的豪宅，光裝潢就花了1000多萬元人民幣，也讓他擔任麻辣王子抖音部門負責人，現在的夢想就是把他爸爸的公司拚上市。
中國爸爸正「爆買日本女孩」？援交女爭相學中文：給得實在太多了深圳當舖鑑定師：見盡走投無路的人 LV卡地亞等名牌竟最不保值？網紅到底多賺錢？內地抖音第一播主花1.03億元 買下15層高大樓內地億萬富豪尋回被拐25年兒子！ 男子秒成富二代獲3單位1車28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅上海女結婚20年 離婚才知「老公是億萬富翁」 為分身家鬧上法院
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】