繼承上億身家！被騙家中欠債20年　他畢業才知爸爸這龍頭企業老闆

大陸辣味零食龍頭企業麻辣王子張玉東的兒子張子龍，日前受訪。



他表示，爸爸在他大學畢業前不斷說家中有欠債，且都住在一間小屋子內，直到畢業後才知道自己是個富二代，還可以繼承上億家產。

畢業後找不到工作回家幫忙被公司規模嚇倒 超誇張豪宅曝光（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，張子龍表示，爸爸20年來都跟說家中有欠債，讓他住在平江縣的一個小屋子內。

他說，本來的夢想是拿到畢業證書，畢業後找到一份月薪6000元人民幣的工作幫家裡還錢，但因找了很久都沒遇到心儀的工作。

此時，張玉東開口，要兒子乾脆回家上班。張子龍表示，他認為家中年年虧損，不懂為何要回去幫忙，但在爸爸的堅持下才答應。

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沒想到進入公司就被整層的規模嚇到，讓他瞬間理解自己被騙了20年，直嘆過去真的過很苦。

張子龍表示，此後爸爸也不藏有錢的身分，全家人搬進整棟的豪宅，光裝潢就花了1000多萬元人民幣，也讓他擔任麻辣王子抖音部門負責人，現在的夢想就是把他爸爸的公司拚上市。

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