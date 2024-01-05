買「愛因斯坦的腦子」增加智商？官方：商品可虛擬　規則不能缺失

近期，內地一些網店出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，價格從0.01元到1元人民幣不等，名為可以「智商＋1」，實際為一種虛擬消遣聊天模式。儘管不會真的發貨，但「愛因斯坦的腦子」的月銷量甚至能達到9萬+，並在淘寶網年末公布的「2023年度十大商品」中上榜。對此，江蘇省消保委周三（3日）強調，商品可虛擬，但規則不能缺失，民眾要注意相關法律風險。



據早前報道，截至去年12月26日，「愛因斯坦的腦子」在淘寶熱搜榜單中熱度達130.3萬，寶貝321件。銷售此商品的商家不在少數，不同商家的月銷量也從個位數到五位數不等。其中一家店鋪的月銷量甚至達到了9萬+，售賣單價為0.5元。

至於購買「愛因斯坦的腦子」如何讓消費者變聰明？客服稱該商品為虛擬物品，無需物流發貨。「拍下後，通過腦電波瞬間傳遞到想要變聰明的人腦中，點確認收貨就能見效。」其中一名商家說，「消費主力軍是學生，尤其考試季的時候是銷售高峰期。」而有購買了該產品的網民表示，「買腦子」看起來驚悚，其實並不會真的發貨，而是客服陪聊加油，獲得一些積極的心理暗示。

內地網購平台出現虛擬娛樂新玩法，一些網店推出從0.01元到1元人民幣不等的價格出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，名為可以智商＋1，實際為一種虛擬消遣聊天模式。（網絡圖片）

有批評者認為，這種消費不過是在繳「智商稅」，但也有輿論覺得商家是抓住了年輕人的心理需求，商品看似無厘頭，其實是有其情緒價值，是一種「情緒商品」。報道指出，消費者通常明知這類商品並不真實存在，只是透過購買這種正向的心理暗示，緩解備考或學習壓力。

而除了「愛因斯坦的腦子」，多個平台還有「戀愛腦」、「社交腦」、「搞錢腦」等虛擬產品。其中一家店鋪的列表顯示，「考試腦」單價最高，為1.0元；其次為「搞錢腦」，單價0.7元；「開心腦」單價最低，為0.1元。

淘寶網年末公布「2023年度十大商品」榜單排名。「愛因斯坦的腦子」上榜。（淘寶網）

隨着虛擬情緒商品熱賣，也惹來官方的關注。周三，江蘇省消保委發文指，商品可以虛擬，規則不能缺失。虛擬的商品雖然能夠帶來精神上的舒緩，但在現實世界中仍然要受到法律的詰問。

文章提到，根據《消費者權益保護法》規定，經營者有提供真實、全面訊息的義務；《廣告法》規定，廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容。但以「愛因斯坦的腦子」為代表的虛擬商品，其實是一本正經地宣傳本身做不到的增加智力、轉運等效果，相關行為游離於法律規定之外。文章又稱，目前虛擬商品的市場完全依靠經營者與消費者之間心照不宣的默契才能運轉，一旦有消費者較真起來，相關商家可能涉嫌侵犯消費者知情權，違反廣告法、消費者保護法等法律。

當局強調，商家或平台在售賣虛擬商品時，不得進行虛假宣傳，應當在商品宣傳頁面說明商品的真實情況，以免發生消費糾紛；平台亦應該針對這類商品的訂出售後管理規章。