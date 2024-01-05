前國足主帥李鐵鏡頭前懺悔　網民熱議瀏海還在：過陣子就變光頭了

中國足球腐敗案備受各方關注，其中，國足原主教練李鐵在2022年11月於教練培訓班中途被帶走受查，至去年8月偵查終結，他被指涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄。近日，中央電視台推出年度反腐影片《持續發力 縱深推進》，在預告片中，李鐵在鏡頭前懺悔。消息引起熱議，當中不少人質疑其不是真心懺悔，並關注到李鐵的瀏海還在。有關話題更衝上熱搜。



今次是李鐵受查後首度露面的片段，網民紛紛關注到李鐵的狀態，當中不少人認為李鐵與出事前沒什麼分別，尤其頭髮依然打理得非常「企理」，柔順。值得一得的是，李鐵向來以長長的瀏海示人，在擔任總教練期間，李鐵一直有在場邊吹其瀏海的習慣。據媒體稱，李鐵已經28年沒換過髮型了，習慣吹瀏海，是源於他早年在巴西時期沒錢理髮。

李鐵一直有在場邊吹其瀏海的習慣。（影片截圖）

在該反腐大片中，就出現了李鐵「經典吹瀏海」的鏡頭，且最新畫面亦顯示李的瀏海還在，因此讓網民紛紛調侃起來，「保住瀏海是大事」、「還真給這個鏡頭」、「為什麼沒把李鐵頭髮剃了」、「不說剃個光頭吧，至少要剪個寸頭吧」、「形象問題，能隨便改嘛，真是的」、「另類從央5到央1的男人」。

也有人指出，李鐵還沒被判刑，因此沒被剃頭是正常的，「至於以後，會不會進監獄，還是去特別監獄，這我就不知道了，可能瀏海還會留著吧」。另有網民表示，從預告片中李鐵的表情看，真沒看出來他在後悔，「這是懺悔的姿態嗎？我還以為是在接受訪談呢」。

李鐵鏡頭前懺悔，表示以後要踏實行正路。（影片截圖）

網民意見節錄：

真的是「鐵」瀏海啊

在沒有人民法院宣判之前都是不是罪犯。只有宣判之後進了監獄才會丟失髮型權

早些年幹什麽去了，你看看現在國足發展的怎麽樣？李鐵的瀏海還在，珍惜吧，過段時間就變光頭了

（李鐵）精神了，年輕了，看來裏面的夥食不錯，瀏海還在，不知道講話的時候還吹不吹頭髮？這表情這語氣可絲毫沒有看出認罪悔罪的痕跡

在是在，但他不敢吹瀏海。吹了罪加一等！之所以留著，就是要驚醒世人: 你再鐵，也得像瀏海一樣垂下去！ ​

就事論事，不知道這玩意有什麽調侃的，這貨應該從小就吹頭髮，又不是出事之後才吹，踢了幾十年球也沒見調侃



2022年11月12日，李鐵被曝在參加職業教練培訓會議時被帶走接受調查。2023年8月2日，李鐵因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局偵調後移送檢方，經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院併案審查並對其提起公訴。

對於「李鐵懺悔」衝上熱搜，《澎湃新聞》社論指出，中國足球表象繁榮的背後，是見不得光的「足球生意」各處落腳，嚴重毒化了足壇的土壤，損耗了中國足球的元氣，也扭曲了中國足球改革的方向。唯有掀起新一輪掃黑反賭風暴，毫不留情地蕩滌歪風邪氣，重塑中國足球的框架和形象，方能阻止中國足球的進一步下滑。