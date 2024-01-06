中國單身漢湧尼泊爾娶妻？當地中國人：窮矮矬來了覺得自己是皇帝

據國家統計局數據，截至2022年末，中國男性人口比女性多出3237萬人。性別失衡下，自1990年代伊始，中國單身男性開始在周邊的東南亞國家找婚配對象。之前是越南、老撾、緬甸、印度尼西亞，而現在，這股風直抵尼泊爾。



《鳳凰網》報道，中國的社交媒體上，以「尼泊爾新娘」為關鍵詞的短影片突然多了很多。尼泊爾被描述為一個「好多妹子」的「女兒國」，物價低，娶妻成本低。而那裡的女性，是一個「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母型群體。

窮矮矬在尼泊爾皇帝選妃？

長居尼泊爾的中國人陳凌靜透露，在加德滿都，廚師、司機、酒店管理者屬於高薪人群，月工資折合成人民幣是3000多元。但普通女性的月工資在600-700元，普通男性的月工資在1600-1800元。所以，「婚機」仍然存在。「在貧困的尼泊爾女性中，中國男性是特別受歡迎的。」陳凌靜表示。

在當地中國人眼中，這些流連於尼泊爾找新娘的中國人，大部分收入偏低，年齡偏大，文化程度也不高，是「在中國可能很難找到對象」的單身男子。

儘管功成身退，葉飛注意到，湧入尼泊爾的中國單身漢們有很多人變得膨脹，「到了尼泊爾，他們好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。

尼泊爾首都加德滿都，有「寺廟之城」的美譽，人們生活質樸，很少人會將高新科技與這個國度聯繫在一起。（VCG）

尼泊爾隨處可見中國單身男物色對象

《鳳凰網》報道，在如今的尼泊爾，隨處可見湧入的中國單身男性。西塔是一個尼泊爾姑娘，因為曾在中國留學，說得一口流利的漢語。她說，從前幾年開始，在加德滿都及其周邊谷地的杜巴廣場、猴廟、大佛塔等各大知名旅遊點，她和朋友們時常遇到中國男子來搭訕。

「他們會問尼泊爾女孩叫什麼名字，多大了，有沒有男朋友，聯繫方式是什麼。如果女孩子願意給聯繫方式，他們之後可能就會帶著她們吃飯、買衣服、看電影。」西塔對鳳凰網說，因為語言不通，這些中國男性往往借助手機上的翻譯軟件來搭訕。

來尼泊爾的路並不容易。通常，這些中國單身漢需要輾轉兩三趟飛機，或者從拉薩坐大巴走長途陸路，有時車行30分鐘，海拔落差高達1000米。「不能看窗外，不然會嚇出一身汗。」一位自駕陪朋友去找尼泊爾新娘的中國男性稱。

尼泊爾是知名旅遊國度，當地沒有工業，人民收入不高。 (Getty Images)

不過，尼泊爾姑娘遠嫁中國後還需適應文化飲食甚至宗教的差異。而當中尼跨國婚姻破裂時，尼泊爾女性的權益可能難以得到有效保障。

西塔稱，在尼泊爾，儘管結婚時男方往往不需要給女方彩禮，女方有時還會提供傢具，但一個約定俗成的規定是，如果兩人離婚，女方會分走男方的一半身家，「很少有人不給」。而在中國，根據法律，這些可能都屬於男方的婚前財產。這樣倉促開啓的異國婚姻，在現實中可能障礙重重，不過也並非沒有幸福的例子。

嫁到中國的尼泊爾姑娘拉姆透露，自己很愛自己的丈夫，很喜歡中國，也喜歡現在的生活。現在她基本掌握了生活中要用的中文，也基本能聽懂普通話。

中國和尼泊爾的婚姻也有幸福的例子。（鳳凰網）

她的丈夫亮亮是一個做直播帶貨的短視頻博主，比她大18歲，她會跟著他一起旅行和做直播。她坐過高鐵，驚嘆於中國速度，最喜歡吃廣東菜。

亮亮做直播帶貨收入不高，剛好夠兩個人生活。每次出門，為了省錢，大部分時候他們住在車里搭建的簡易床鋪上，只有偶爾去住賓館，但拉姆從來沒有抱怨過條件不好。她甚至勸想蓋新房子但錢不夠的新婚丈夫，不要太焦慮。這種先婚後愛的模式，在他們身上成功了。