深圳大廠婚姻最大考驗：丈夫外派出國，妻子該放棄一切愛相隨？

你會願意為了另一半，放棄自己熟悉的環境和穩定的工作嗎？或者，你是否能接受和另一半長時間異國分居？如果這是一道選擇題，必須二選一，你又會怎麼選？



在深圳大廠的家屬圈裏，這種由員工外派海外引起的兩難困境普遍存在。「隨夫從軍」還是異國分居，也一直是過來人熱衷討論的話題：「不要去，如果真因為不放棄自己的東西不妥協跟着去而出現婚姻問題，那就該咋樣咋樣（離婚），又不是離了這個老公就沒得活了。」「想要穩定還是去吧。異國婚姻真的不靠譜，你永遠想象不到海外有多亂，在海外會放大孤獨。」「我建議是不要。外派的家屬最終都會行屍走肉，我每天下班回來看見那些員工家屬我都覺得好可憐。」

跟着去吧，對放棄事業不甘，對未知不安，對離開熟悉的親朋好友焦慮。不跟着去吧，對這段分居兩地不知道何時是頭的婚姻的意義產生懷疑。我們和做出不同選擇的家屬聊了聊。

作出不同選擇的外派僱員妻子截然不同的命運（點圖看精華節錄及相關照片）：

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Part.01「 一家人就是要整整齊齊 」

四五十度的高温暴曬，炎熱和乾燥一同炙烤着冒着熱氣的地表。當地人説着阿拉伯語，眼窩深邃望不到底，女性包裹着頭巾，只露出眼睛，不輕易獨自出門。白天，街上人煙稀少。等到晚上氣温降至體感舒適温度，人們才走出家門。

林沐陽白天也在家裏避暑，作為一名全職太太，她自稱生活很乏味。不用工作、沒有孩子、也很少社交，就連最親密的丈夫也總是007（一周上班7天），她常常就是一個人待在家裏，看書、打遊戲、追劇。但她對現下悠閒又「無聊」的生活感到滿意，她對自己的評價是「又佛又懶不太喜歡工作」。丈夫接到外派指令時，她恰好待業，家裏人也表示支持，跟她説：「一家人就是要整整齊齊。」沒有什麼猶豫，林沐陽拿着家屬陪伴籤跟隨丈夫到了中東，一待就是七年。

詹米和丈夫新婚第一年，就遭遇了異國分居的考驗，他丈夫也被外派到了中東。她割捨不下國內的工作，沒有第一時間選擇陪同前往。自此，詹米最大的心願就是和丈夫生活在一起，同時擁有一份穩定的工作。

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如今，她算是得償所願。到了丈夫身邊，還機緣巧合進入了丈夫所在的公司。對比在國內的工作，現在的她忙得不可開交，甚至改掉了在國內工作時的午睡習慣，「以前一直以為行政是養閒人的工作，來了之後才發現，我們公司不養閒人。」

雖説重新成為一名職場新人，但詹米很滿意現在的生活。「以前兩個人有時差，他的工作強度很大，我們可能會錯過彼此很多重要的人生階段。現在我們每天很幸福呀，互相陪伴，我也有自己的事情做。」

Part.02「 工資低就應該犧牲？ 」

能和林沐陽一般，愉快做出決定的人，往往是少數。唐樂就一直在猶豫，時間一天一天過去，和丈夫維持跨國婚姻的拉鋸戰已經三年了，她還沒説服自己過全職陪伴的生活。唐樂結婚前，就和丈夫探討過外派海外的問題，當時他們達成了一致：想在一起過，怎樣都能過，不想在一起過，什麼問題都是問題。但當真正走上這條分岔路，她後悔自己説過這樣的承諾。

丈夫在歐洲駐紮了兩年又兩年，公司絲毫沒有把他調回國的意思。接到公司外派指令時，他們新婚燕爾，結婚不到三個月，甚至都還來不及去度蜜月。丈夫和她道歉，説外派是鐵命令，無法拒絕，而且這也是他職位晉升的必經之路。丈夫知道她的底線，也試探性地問她要不要一起出國，做一名不用上班的陪同家屬。唐樂討厭成為那個做選擇的人，她寧願像丈夫一樣，沒有選擇。她想象着冬天很漫長、冰天雪地的歐洲，想起要一個人待在寒冷的房間裏「等待戈多」，不知道這段婚姻的終點是哪裏。最難過的時候，她甚至反問起丈夫：「你的事業就是事業，我的夢想就不是夢想嗎？憑什麼工資低的就應該犧牲？」

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詹米出國前，也經歷過不止一次的迷茫和猶豫。在國內，她有一份令人羨慕的工作，作為一名一線城市的在編教師，工作穩定、有寒暑假。她也喜歡自己的工作，教書育人，有成就感，丈夫支持和尊重她的決定。原本她和丈夫計劃好，詹米每年寒暑假去找他，丈夫每年有一次回國的假期，這樣每年可以見面三次，但當時看不到盡頭的疫情打亂了他們的計劃。2020年暑假，詹米的丈夫得了新冠，還是比較嚴重的「德爾塔」。當時丈夫獨自在中東，備受身體和精神上的折磨。詹米很心痛，但是也沒辦法在旁照顧，心急如焚之下，動了出國念頭。到了年底，疫情形勢稍緩，她也才終於下定了決心。

Part.03「已婚女性放棄事業，像一場賭博 」

唐樂在國內從事金融行業，雖然是基礎崗位，但仍然排在她心裏的第一位。這是母親教給她的。當年母親在深圳擔任一家公司的財務，為了照顧她和妹妹，放棄了當時發展潛力很好的工作。懂事後，她總能感覺到母親的懊悔。如果當時母親堅持工作，按照公司現在的規模，説不定她已經是一個集團的資深財務總監了。「她現在總是説，自己只是一個連辦公軟件都忘了怎麼操作，需要向別人伸手要錢，整天只關心吃喝和家務的中年女人。」

她覺得女性在婚姻裏放棄自己的事業，就像是一場賭博。「母親起碼是幸運的，父親的工作能夠承擔起養家餬口，而且沒有始亂終棄。」她不敢想象，要是當時母親賭輸了，母親會變成什麼樣，作為孩子的她又將會成長成什麼樣。所以唐樂寧願和丈夫分居兩國，也不願意放棄現在的工作。沒有丈夫在身邊陪伴的這些年，她獨自旅遊、學習、工作，有的時候和丈夫視頻，難過的話還沒説出口，就意識到説了他也幫不上忙，物理上的距離造成了心理上無法排解的苦悶。

和唐樂一樣，詹米始終覺得，女生要有自己穩定的收入來源。所以當她到了中東後，便馬不停蹄地開始投簡歷，找工作。兩週後，她便順利入職了一家當地的中企。後來，丈夫公司要招人，她跳槽過去，任職行政崗，負責照顧其他外派員工的家屬、給當地員工和駐外員工策劃舉辦活動、處理公司後勤工作等等。

姚欣自稱是「外派受害家屬」，她的婚姻在三年異國中遭遇了「不可挽回」的危機。疫情前，丈夫外派，她辭了工作和丈夫一起出國。懷孕了之後，國外疫情來勢洶洶，多方考慮之下，她帶着肚子裏的孩子回到了中國，獨自去產檢，甚至連生下小孩時丈夫都趕不回來。

疫情三年，丈夫每年回來一次看望她和小孩。她總是和丈夫提起，希望一家團聚，詢問丈夫什麼時候能夠結束國外的工作。終於，丈夫今年正式回國工作。但是她卻在丈夫的手機上發現，近一年來，丈夫頻繁和另外一個外派的女人聊天，他們分享日常，曖昧得像一對熱戀情侶。「不知道線下發展到什麼地步，他求饒説他們的關係僅僅侷限於網上聊天，因為自己一個人在那邊太孤單了。」

姚欣不能接受，她的氣憤到了極點：自己一個人把孩子拉扯大，丈夫在和別的女人偷偷風花雪月，甚至在被她發現並且明確表示不能接受這種行為之後仍然保持聯繫。她強勢拉着丈夫去做了離婚登記，還簽署了夫妻財產分配協議，要求每個月固定給孩子2萬撫養費。丈夫同意簽署協議，但不同意離婚。「出國賺再多的錢也沒用，我放棄了自己的工作，當家庭主婦。現在工作也沒了，家庭的心也沒了。」現在每當有人在社交媒體上提問，是否要和丈夫一起出國時，她總是會苦口婆心地勸告：丈夫丈夫，一丈以裏才是夫，最好就跟着一起去。

Part.04 婚姻中，也需要有「自己」

經歷過短暫的分離焦慮和多年的分居，唐樂更篤定當年「能在一起過，怎樣都能過」的想法，她始終相信自己擇偶的眼光，也認為人性不會因為距離的遠近而改變。這很大程度上，源於丈夫給予了她足夠的安全感。「我出去旅遊都是他買單，在家裏，他把我的地位擺得比他媽媽還高，經常開口就是‘我媳婦咋咋’，他還悄悄給他媽打過電話説出國就看不見媳婦兒了。」

唐樂知道丈夫很喜歡小孩，但即便她快要過了生育的最佳年齡，丈夫也從不催促，就是不想讓唐樂獨自扛起育兒的重擔。這份體貼和尊重，目前仍然有點恐育的唐樂看在眼裏。她也越來越享受當下的狀態，大部分時候她只是她自己，不是誰的妻子，也不是誰的媽媽，感覺這樣的「單身生活」也有不一樣的快樂。

姚欣的本意其實並非離婚，她只是在為現狀的事與願違不斷擰巴。她冷靜下來了之後，意識到自己對丈夫冷淡、要求丈夫離婚，是想讓丈夫認識到錯誤，為出軌付出一定的代價，然後全身心回歸到家庭。但她這麼做，再次將丈夫推向了那個女人，反倒讓自己陷入兩難的境地。他們從高中談戀愛到大學畢業工作結婚，近十年的愛情長跑對她來説，很難割捨，「只是有一口氣憋着沒出」。

很多人勸她，現在孩子還小，需要一個完整的家庭。而且丈夫有穩定的高收入，認錯態度也誠懇，就原諒他一次。她也考慮到這些方面了，但在據稱只有0次和無數次的出軌面前，她沒有信心丈夫能在未來的幾十年裏始終如一地對婚姻忠誠。經歷了這件事情，她唯一能夠確定的，便是再也不要把生活的希望和信心放在另一個人的身上：「以後只聽自己心裏的需求。」

備註：文中人物均為化名。

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