高額聘禮是婚俗陋習　內地立法禁止藉婚姻索取財物

內地社會因高價聘禮引發的糾紛不斷，甚至導致許多年輕人因此不婚。為此，最高人民法院11日發布《關於審理涉彩禮糾紛案件適用法律問題的規定（徵求意見稿）》，明確規定「禁止借婚姻索取財物」。該規定並提出，「一方以彩禮為名借婚姻索取財物，另一方請求返還的，人民法院應予支持」。



結婚聘金是中國傳統習俗，但近幾年，內地不時傳出新人結婚時，女方家長要求高額聘金，甚至因此引發紛爭的情事。官媒《新華社》此前曾報道，某縣村民稱，2、3年前當地聘禮一般是10多萬元（人民幣，下同），如今不少都是20萬元起步。

內地婚宴排場可以耗費甚鉅，而且尚未計入聘禮開銷。（新華社）

據內媒綜合報道，江西北部有民眾表示，如今一般都落在38.8萬元左右。山西日前也傳出，一名「80後」男子透過相親認識女友，兩人交往8、9個月後準備結婚。男子按女方要求給了18.8萬元的聘禮。男子說，「聘禮18.8萬是當地的正常行情，我們那叫『大包』」；「18.8萬我自己有16.8萬的積蓄，還有2萬是找朋友借的」。

不料兩人即將結婚前，女方要求必須再給3萬元。男子說，「我給不起了，這些也是找人借下來的」。之後兩人為此吵了一架，男子索性退婚拿著自己原本的人民幣16.8萬元辭職去旅行。這起事件引起相當多內地民眾關注，還有不少網民支持男子的決定。

《央視新聞》指出，聘禮作為中國婚嫁領域的傳統習俗，有著深厚的社會文化基礎。但近年來聘禮數額持續走高，涉聘禮糾紛案件數量呈上升趨勢，甚至出現因聘禮返還問題引發的惡性刑事案件。

有鑑於此，官方在今年2月13日發布的「中央一號檔」就曾提出，要推動各地因地制宜制定移風易俗規範，強化村規民約約束作用，黨員、幹部帶頭示範，紮實開展高價彩禮、大操大辦等重點領域突出問題專項治理。

最高人民法院近日更草擬前述「規定」，明文規定禁止結婚聘金。該「規定」共七條，當中還明確三類情形給付的財物，不屬彩禮：

一、婚約一方在節日、生日等有特殊紀念意義時點給付的價值不大的禮物、禮金；二、婚約一方為表達或者增進感情的消費性支出；

三、其他價值不大的財物。



對於已經給付的聘金，最高人民法院也明確三類情況可要求返還：一、未辦理結婚登記；二、已辦理結婚登記但確未共同生活；三、聘金給付導致給付人生活困難。民政部社會事務司司長王金華表示，民政部將持續深化婚俗改革，大力倡導簡約適度婚俗理念，繼續與相關部門一起做好高額聘禮等婚俗陋習治理，努力滿足人民群眾對美好生活的期待。