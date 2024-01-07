哈爾濱冰雪旅遊熱　「抱白狐合影」項目爆火　網民：紂王體驗卡！

今冬內地冰雪旅遊消費熱持續，哈爾濱成為「流量收割機」，更帶火「南方小土豆」等網絡熱梗。其中為招攬遊客推出的「抱白狐合影」項目，30元人民幣即可抱著人工飼養的軟萌白狐合影，受到眾多外地遊客的喜愛，「以前只能遠看，現在還可以在手上抱著，很值！」



綜合內媒報道，供遊客抱在手中打卡的白狐經人工飼養管理後毛色幹凈、氣味清新，給遊客帶來了好的體驗感。哈爾濱松花江冰雪嘉年華負責人何先生介紹，景區為更好地滿足顧客需求，引進了這個項目，營業的白狐都養殖馴化過，不用擔心會被狐貍抓咬。為迎接遊客，景區會經常洗護白狐，保持它毛色幹凈氣味清新，給遊客帶來更好的體驗感。

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有遊客表示，元旦假期從河南鄭州趕赴哈爾濱旅遊，在嘉年華看到白狐，於是花費30元購買了一張合影票，認為體驗非常值得：「小狐貍手感很好，毛茸茸的，像一隻小狗，抱牠的時候會往人懷裏鉆，以前都只是遠遠看過狐貍，現在還可以上手抱著。」

網民評論：

這真的不是薩摩耶嗎



一個勁往懷裡鑽，誰能抵得住啊



白狐原來這麼乖



她好漂亮啊！！！！還埋懷裡！！！！！



好可愛，理解紂王了



狐狸：你想要祥瑞嗎？



咱就是說一整個質疑紂王，理解紂王，成為紂王，牠明明就是祥瑞！！！



給我抱抱，給我抱抱



除了白狐合影，為了歡迎南方遊客，哈爾濱還推出了符合南方飲食習慣的「凍梨擺盤」「甜豆腐腦」，在機場建起更衣室。富有創意的「人造月亮」「冰封玫瑰」「飛馬踏冰」等也十分吸睛。本地人調侃表示，平時兇猛的東北虎，到了南方遊客面前也變成貓貓「金漸層」。當地少數民族鄂倫春族人，也在中央大街表演起馴鹿，迎接外地遊客。

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另據《哈爾濱日報》報道，1月1日、2日，哈爾濱市政府組織召開哈爾濱市冬季旅遊提升賓館酒店服務質量座談會，要求經營企業珍惜哈市旅遊市場轉暖升溫機遇，帶頭加強行業自律，主動承擔社會責任，切實提升服務意識。讓外地賓客切實體驗到哈市的大氣洋氣和貨真價實，為促進哈市冬季旅遊、全季旅遊的可持續發展營造更加優良的營商環境。