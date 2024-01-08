南寧地鐵通道廣告驚現日本軍旗？　官方急撤下惹議：明明是把折扇

有網民宣稱，廣西南寧地鐵通道驚現有「日本軍旗」圖案的廣告。1月7日，南寧軌道交通集團有限公司回應稱，廣告採用中國傳統設計元素組合裝飾，以營造節日喜慶氛圍，事後已撤除。



據網民反映，南寧地鐵2號線亭洪路站的廣告出現「日本軍旗」圖案。南寧軌道交通集團回應稱，廣告發布期在春節前後，整體設計理念採用了喜慶的中國紅色作為主色，運用燈籠、煙花炮竹、舞龍舞獅、祥雲、折扇、梅花、桃花、梨花、對聯等中國傳統設計元素組合裝飾，以營造中國傳統節日喜慶的氛圍。

南寧軌道交通集團稱，公司高度重視每一位關心南寧地鐵發展的市民乘客的意見，虛心採納，第一時間安排工作人員撤除畫面，並在今後的工作中進一步提高廣告管理水平。

不過，更多網民認為是被「惡意舉報」，廣告不該被撤除。不少人指出，被舉報成是「日本軍旗」的圖案，其實是一把扇，根本看不出是所謂的日本軍旗。另外，梅花的花瓣是圓形，櫻花的花瓣是尖且有開口；網傳圖片顯示，扇上的明顯是梅花，並非櫻花。

同時，有網民對於南寧地鐵的做法感到費解，儘管官方澄清該圖案並非日本軍旗，卻又在聲明中表示已第一時間安排員工將畫面撤除。

網民睇法：

那不是🪭扇子嗎？？？？而且為什麽要撤除？？為什麽助長這種捕風捉影的風氣？？

故意挑事的。拍視頻的人明明能看到完整的扇子圖案，卻偏偏斷章取義，只拍下半部分。故意帶偏節奏。

傳統的扇子也日本軍旗？

雞蛋裏面挑骨頭？？？要不要去看看眼睛啊

梅花 太陽 祥雲 你跟我說日本軍旗？

真是莫名其妙

就不應該撤，有的人真的是吃飽了撐得

現在捕風捉影愈來愈過分了，玻璃心太碎，風氣愈來愈歪…

有一些人也沒必要過於敏感

