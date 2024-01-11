廣東廉江花卉展銷節開幕　年產值超10億創造逾5萬個就業崗位

冬日廉江，滿園芬芳。1月7日上午，2024廉江花卉展銷節在河唇鎮新屋仔村開幕，行業代表、優秀花匠齊聚新屋仔村，共商花卉產業發展前景，共謀美麗經濟建設良策。



百余花卉品種現場爭妍鬥艷

走進花展，各種花卉品種琳瑯滿目、千姿百態，讓人目不暇接，吸引了現場各路行業專家、業界代表駐足研究交流。由廉江市人民政府主辦，廉江市農業農村局、河唇鎮人民政府承辦的2024廉江花卉展銷節為廉江首屆花卉展銷節，活動將持續至2月9日，為消費者提供年花、樹木購買渠道，為花匠、經銷商、行業學者代表搭建商貿洽談、產地供應、市場考察、行業交流為一體的互動平台。

展銷節以花卉植物、盆栽設計、樹木品種、花木育種等板塊組成，集中展示來自全市100多個花卉品種。活動現場，廉江市市長柯俊為廉江市「十大花匠」頒發牌匾。活動期間將評選廉江首批「十大花卉」「十大盆景」，展示廉江花卉產業成就，推動產業發展。值得留意的是，「百花爭艷」抖音挑戰賽、親子繪畫作品展、「花迎新春」揮春（書法）送福、花藝表演等多項互動遊戲、活動同步啟動，為消費者提供別樣的觀花、購花體驗。活動採取「線上+線下」相結合形式進行，大批花卉電商博主在主會場搭建直播平台帶貨，助推廉江花卉產業暢銷海內外。

廉江花卉展銷節在河唇鎮新屋仔村開幕 （羊城晚報）

「廉江此次展銷節匯聚了眾多新品種、新技術、新模式，展現了花卉產業的創新活力。」廣東省花卉協會會長李小川表示，花卉產業的發展不僅是生產和銷售，更涉及生態保護、文化傳承等深層次內涵。

憑高品質的產品樹立廉江品牌

廉江花卉產業始於20世紀80年代初，新屋仔村是遠近聞名的「花卉種植第一村」，歷經30多年的發展，已成為廣東地區種植花卉較早的集約地之一，對推動華南地區及西南地區的城市綠化建設和生態建設起到了重要的作用。

在深入推進「百千萬工程」中，新屋仔村是廉江7個典型村之一，新屋仔90%以上的家庭都有種植和經營花卉苗木，花卉產業是新屋仔村的主導產業，現種植有三角梅、福建茶、羅漢松、發財樹等100多個品種的花卉苗木，種植面積達3000多畝。村內已有花卉種植經營經濟合作社12家，全村花卉苗木種植銷售年產值達8000多萬元。

花卉產業已成為新屋仔村的主導產業 （羊城晚報）

「我們通過產業轉型、技術交流、互聯網+等，打通銷售的環節，讓廉江市的花卉產品暢銷全國。」據廉江市園林花卉協會會長梁永興介紹，廉江18個鄉鎮均有花卉苗木產業，共有花木從業商戶201家、個體戶及農戶3000多戶，花木品種多達600多個，種植面積超7萬畝，產品主要銷往珠三角、西南地區及海南等地。2023年廉江花卉產業總產值超10億元，創造就業崗位5萬個，產業鏈間接帶動就業20萬人以上。

廉江市委副書記李平軍表示，花卉苗木產業已成為廉江市改善生態、鄉村振興的美麗產業、富民產業，希望政商學者一起攜手，憑高品質的產品樹立廉江品牌，把本次展銷節打造成為有廉江特色、有全國影響的花卉苗木技術交流平台和展銷盛會。