母親節｜芍藥反超康乃馨成熱門花卉　佔鮮花整體銷售近四成

今日 （8日）是母親節，受疫情影響，不少市民都未能外出聚會或回家慶祝，只能在網上購買鮮花送贈母親。

多個網購平台特設母親節鮮花專區，康乃馨、芍藥、玫瑰花等鮮花熱銷。電商平台數據顯示，今年母親節的線上鮮花銷量普遍比去年大幅增長。



《北京日報》報道，盒馬門店的工作人員介紹，顧客往年都會到花店親自挑選，今年因為疫情，大部分都在網上下單。除了常見的康乃馨、玫瑰花，多款珍稀品種的鮮花亦上架售賣。

她透露，過去多年母親節送花都以康乃馨為主，但近兩年都偏向購買芍藥。5月7日的數據顯示，芍藥的銷售量超過傳統的康乃馨，銷售額是康乃馨的兩倍，成為母親節的「頭牌」鮮花。

盒馬花園負責人透露，得益於提前至少半年鎖定直採基地，今年售賣的芍藥品種多達十幾種，包括入門級的單瓣、重瓣，以及在國內培植的莎拉和巴茨拉、堪薩斯等進口品種。目前，芍藥佔鮮花整體銷售近四成，銷售最好的單品為山東重瓣芍藥，而漸變色的落日珊瑚、御前表演等珍稀品種的芍藥銷售額亦有明顯增長。

電商平台「叮咚買菜」的母親節鮮花專區中，同樣有多款花束可供選擇，其中一款名為「孟夏花園曲」的預售鮮花套餐，就包含了山東重瓣芍藥、康乃馨、雀梅，以及一束隨機花束。

「叮咚買菜」鮮花業務負責人表示，當下正是芍藥的熱銷季，此次鮮花套餐組合中的芍藥主要來自山東菏澤的芍藥基地，有玫紅、粉色、白色三種隨機供應，花瓣重疊，葉片錯落有致，和套餐內其他花材可單插，也可隨意搭配。

5月8日，「叮咚買菜」數據顯示，母親節期間，鮮花銷售同比去年增長超一倍，康乃馨、芍藥大受追捧。