大美嶺南｜「中國花卉第一鎮」順德陳村：清風過處　星河入夢

【編者按】名花引來天下客，一花帶來百業興。 《羊城晚報》大美嶺南與你走進「中國花卉第一鎮」——佛山順德陳村鎮，徜徉在花卉世界水雲間，任一季流年淺去，聆聽花開的聲音。



陳村鎮位於珠江三角洲沖積平原、北回歸線附近，坐落在禪城、番禺、南海交匯處，是順德的「北大門」。它歷史悠久、人文薈萃、風光旖旎，自古人煙稠密、物產豐富，為商賈雲集之地，歷史追溯至二千一百多年前漢武帝始，陳村花卉就作為貢品每年進奉朝廷，早在清朝就有著陳村「村前望皆為花」的文獻記載，久負「中國花卉第一鎮」與「嶺南千年花鄉」的盛名。

相傳古時陳村花鄉，賞花人潮如融融春水湧動，採購各色花卉，贈送親朋好友或戀人。文人雅士則邀三五知己，飲酒作樂，互相唱和，高吟竟日。花橋下，古街河畔，河燈盞盞，在雲霧的縈繞下，一幅伊人在水一方的花鄉曼妙風情畫躍然紙上，如夢似幻。煙雨呢喃，嶺南花鄉，撐一把油紙傘，在一望無際的花海中徜徉，那是怎樣一番浪漫？

古往今來，這里四季如畫，如漫步仙境，每逢鮮花爛漫花開的季節，伴隨著花橋溪水靜靜流淌，時光彷如靜止，氤氳著夢里水鄉的味道。

花卉世界地處花卉種植歷史悠久的陳村鎮。來到花卉世界，首先映入眼簾的便是一隻振翅高飛的蝴蝶結構造型「蝶戀花」門樓，這個被稱為世界上最大的花卉世界蝴蝶門，寓意著繁花盛開、破繭成蝶、蝶影飛舞的盛世景象。

走進門樓，隨即進入一片萬紫千紅、花團錦簇的花海中，花卉大道沿路兩旁，每個花卉園藝花場皆獨立成景觀，花卉品種繁多，有年桔、蝴蝶蘭、大花蕙蘭、水仙花、牡丹、向日葵、百合、桃花、一品紅、羅漢松等；花色異彩紛呈，有鮮紅、粉紅、金黃、雪白、淡白、淡綠……春暖花開時，茂盛的枝葉上綴滿了五顏六色的花朵，或濃妝豔抹，或素淨雅緻，或丹唇皓齒，清風過處，芳香四溢。

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在一片片花海叢中，那些數不清的花卉名字，每一株都獨立成景，放眼望去，色彩斑斕，燦若云霞，艷如錦緞。即使是初冬時節，那些高高低低的古老盆景樹，也能呈現另一番古樹之美。

花場中一座座精緻庭園，彷如小橋流水人家，藍天、碧水、風車、青草、鮮花勾勒出一幅幅絢麗多彩的天然畫卷，這是大自然賜予嶺南花鄉的瑰寶，宏大、璀璨、閃耀。

名花引來天下客，一花帶來百業興。每逢春節前夕，各種鮮花便佈滿陳村的大街小巷，形成鮮花的海洋。陳村人以花為媒，帶動了經濟發展，他們還將花卉生產和交易於一體，將花卉做成了產業。

這裡薈萃了世界各地的5000多個花卉品種，有花卉交易市場、蘭花專業市場、花卉主題公園，集花卉生產、銷售、科研、信息、旅遊於一體，是一個集約化生產、現代化經營和國際化貿易的大型花卉交易市場，擁有國家4A級旅遊景區、3A級廣東農業公園等榮譽稱號，承載著一代代花鄉人家情懷，成為順德人的一個時代記憶。

《羊城晚報》大美嶺南 花卉世界會展中心夜景航拍圖 陳村花卉世界供圖

春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節。來這裡，滿足你對春、夏、秋、冬最美景色的所有想像，贈你一片四季浪漫的花海，感悟繁華人世間的清幽和歲月靜好。

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