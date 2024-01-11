內地博主盜用病童照呃愛心牟利　母維權一度無果、痛罵沒良心

綜合內媒報道，內地有博主盜用患病女童照片，並以「籌集醫療費」名義博取流量，於平台發起「愛心募捐」牟利。女童母親獲悉後，報警維權一度無果。現涉事帳號已遭封禁。



內媒《紅星新聞》、《新京報》等報道，重慶的陳女士稱其在短影片平台上發布的患病女兒的影片和照片遭一博主盜用、搬運到另一社交平台，以此博取流量並牟利。

據陳女士提供的截圖顯示，該博主在其帳號主頁中多次發布陳女士女兒慧慧的影片。該博主還以「籌集醫療費」、「愛心募捐」的名義在其主頁店鋪中，上架了「小時候慧慧可愛照片」的商品連結售價為15元（人民幣，下同），已賣出400多單，等同獲網民捐款超過6000元。

陳女士表示，女兒慧慧今年10歲，2021年在貴州遵義意外從三樓墜下，做了開顱手術，後被診斷為繼發性癲癇。

「我處在水深火熱當中，都沒用女兒的照片在網絡上賣錢！他竟然幹這種沒有良心的事！」陳女士認為，該涉事博主應對此負責，否則以後每個人都可以幹這樣沒有良心的事，「這是作為媽媽絕對不允許的」。

陳女士告訴記者，她幾天前發現某平台博主盜用自己生病女兒的照片，以出售「櫥窗貨物」的方式進行「籌款」。進行投訴後，平台將該帳號封禁，「但是過了一段時間，我又發現了這個帳號，屬地仍為山東」。

有內地博主盜用患病女童照片，獲網民捐款超過人民幣6000元，平台回應已處罰該帳號。（微博）

隨後陳女士報警，員警建議陳女士以侵犯肖像權為由進行處理。陳女士欲透過民事訴訟手段進行維權，但無法獲得涉事帳號的基本資訊，維權無果。

1月10日，《新京報》記者致電涉事平台，工作人員回應稱，接到用戶投訴後，已第一時間對該帳號進行處罰。目前該帳號已被平台封禁。

據悉，陳女士女兒目前仍在就醫，陳女士曾將女兒的情況發布在社交平台上籌款。

有內地博主盜用患病女童照片，獲網民捐款超過人民幣6000元，平台回應已處罰該帳號。（微博）

對此，北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤表示，根據中國民事法律規定，公民享有肖像權，除法律規定外，任何單位或個人不得未經肖像權人同意，發表、發行、展覽等方式或者公開肖像權人的肖像。李女士如果就女兒的肖像權侵權一事向平台投訴，但是未得以回饋，也未及時核實、撤銷，造成損失，平台應當與直接上傳人構成共同侵權。

此外，根據中國刑法規定，虛構事實或者隱瞞真相，使被害人信以為真，以「自願」方式將財物交給行為人或者放棄自己財物的，如數額較大，涉嫌詐騙罪。在本事件中，直接侵權人發布的事實為明顯虛構，有詐騙嫌疑。

消息經媒體報道傳播後，網民紛紛表示此事性質十分惡劣，不能就這麼放過盜用患者照片行騙牟利的人。